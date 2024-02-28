Зарезервировано под детсад. Москвичам не разрешили построить магазин в Нефтяниках

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Компания «Феникс», зарегистрированная в Москве, хотела построить в Нефтяниках, недалеко от проспекта Менделеева, магазин смешанных товаров. Участок площадью 1213 кв. м принадлежит фирме. Однако, когда она в июне прошлого года обратилась в омский департамент архитектуры и градостроительства за разрешением на строительство, то получила отказ. Добиться отмены этого решения фирма «Феникс» пыталась в Арбитражном суде Омской области.
В суде выяснилось, что строить магазин на этом участке запрещено. По проекту планировки указанной территории земельный участок находится в зоне планируемого размещения объекта дошкольного образования на 310 мест. Арбитражный суд встал на сторону чиновников из депархитектуры.
«Самовольное изменение заявителем количества планируемых к строительству объектов в квартале застройки повлечет нарушение требований проекта планировки территории, в том числе приведет к несоответствию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа», — говорится в решении суда.
Кстати, согласно данным публичной кадастровой карты, вид разрешенного использования для участка в Нефтяниках именно «магазины».
Московской компанией «Феникс» владеет и руководит Андрей Куйдин из Новосибирска. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По итогам 2022 года выручка «Феникса» составила 845,3 млн рублей.