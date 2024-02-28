Зарезервировано под детсад. Москвичам не разрешили построить магазин в Нефтяниках

Компания «Феникс», зарегистрированная в Москве, хотела построить в Нефтяниках, недалеко от проспекта Менделеева, магазин смешанных товаров. Участок площадью 1213 кв. м принадлежит фирме. Однако, когда она в июне прошлого года обратилась в омский департамент архитектуры и градостроительства за разрешением на строительство, то получила отказ. Добиться отмены этого решения фирма «Феникс» пыталась в Арбитражном суде Омской области.