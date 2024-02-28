В УрФО почти 390 тысяч человек подали заявку на дистанционное голосование

На совещании с главными федеральными инспекторами полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о подготовке к выборам главы государства. Начался прием заявок на электронное дистанционное голосование, которое используется только в Свердловской и Челябинской областях, с 29 января. В Свердловской области подано 232 тысячи заявок, а в Челябинской области — 155 тысяч. Само голосование состоится с 15 по 17 марта 2024 года.