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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:26

В УрФО почти 390 тысяч человек подали заявку на дистанционное голосование

28 февраля 2024, 12:24
Больше 385 тысяч человек из Свердловской и Челябинской областей уже подали заявки для участия в голосовании на выборах президента.

Информация об этом опубликована на официальном сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, пишет ИА «УралПолит.ru»

На совещании с главными федеральными инспекторами полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о подготовке к выборам главы государства. Начался прием заявок на электронное дистанционное голосование, которое используется только в Свердловской и Челябинской областях, с 29 января. В Свердловской области подано 232 тысячи заявок, а в Челябинской области — 155 тысяч. Само голосование состоится с 15 по 17 марта 2024 года.

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