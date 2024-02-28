В сердце города. В Омске продают помещение ресторана в купеческом особняке

Площадь помещения составляет 198 квадратных метров, а цена — 38 000 000 рублей. Продаваемая зона находится на первом этаже купеческого особняка генерал-майора Н. Д. Козлова в самом центре Омска. Помещение разработано для заведения общепита, но может использоваться и в других целях.