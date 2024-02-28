Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Иллюстрация

В сердце города. В Омске продают помещение ресторана в купеческом особняке

28 февраля 2024, 11:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске выставили на продажу помещение ресторана в бывшем в купеческом особняке

Ранее здесь располагалось заведение «The Дым», сейчас помещение продают за 38 миллиона рублей.

Помещение, где раньше располагался кальян-бар «The Дым», выставили на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений. Оно может адаптироваться под любые виды деятельности.

Площадь помещения составляет 198 квадратных метров, а цена — 38 000 000 рублей. Продаваемая зона находится на первом этаже купеческого особняка генерал-майора Н. Д. Козлова в самом центре Омска. Помещение разработано для заведения общепита, но может использоваться и в других целях.

Кроме того, на территории особняка расположен внутренний двор, на котором можно обустроить летнюю веранду. Автор объявления также отмечает, что есть потенциал увеличения площади помещения.

Фото: оmsk.mlsn.ru
Омская пиццерия «Пиццот» закрыла филиал из-за смены формата заведения
Узнать подробнее
#Омск#Продажа#Ресторан#Новости#Ресторанное дело#Союз журналистов#Продажа помещений#Анастасия Баянова
Подпишитесь
УМВД России по Омской области представили нового руководителя
Сегодня, 06:55
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Сегодня, 06:47
Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф
Сегодня, 11:25
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Вчера, 10:30
Еще одну фирму самого бедного омского депутата начала банкротить налоговая
Сегодня, 11:01
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
Сегодня, 10:14