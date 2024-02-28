В сердце города. В Омске продают помещение ресторана в купеческом особняке

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Помещение, где раньше располагался кальян-бар «The Дым», выставили на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений. Оно может адаптироваться под любые виды деятельности.
Площадь помещения составляет 198 квадратных метров, а цена — 38 000 000 рублей. Продаваемая зона находится на первом этаже купеческого особняка генерал-майора Н. Д. Козлова в самом центре Омска. Помещение разработано для заведения общепита, но может использоваться и в других целях.
Кроме того, на территории особняка расположен внутренний двор, на котором можно обустроить летнюю веранду. Автор объявления также отмечает, что есть потенциал увеличения площади помещения.