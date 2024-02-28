В 2023 году малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей под поручительства НГС

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По сообщению издания, результаты прошлого года стали самыми высокими за все время работы Национальной гарантийной системы. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, объем привлеченного компаниями малого и среднего бизнеса финансирования вырос на 35% по сравнению с 2022 годом. Количество поддержанных кредитов и контрактов одновременно увеличилось на 5% и составило 56 тысяч, пишет ТАСС.
В общей сложности за 5 лет работы Национальной гарантийной системы в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнес получил 3,3 триллиона рублей в качестве кредитов, которые обеспечены гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.
По итогам прошлого года по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС лидером стала сфера гостиниц и общественного питания. Малые и средние предприятия, работающие в данной сфере, привлекли 34,2 миллиарда рублей — показатель вырос на 76%. Также в число лидеров вошли транспортировка и хранение (90 миллиардов рублей, прирост составил 66%), обрабатывающие производства (280 миллиардов рублей, прирост составил 48%) и научно-техническая деятельность (39 миллиардов рублей, прирост составил 40%).
Александр Исаевич отметил, что такой значительный рост был достигнут благодаря реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764». Льготные кредиты, предоставленные малым и средним предприятиям этих отраслей, позволили им расширить производство, увеличить выпуск новой продукции и создать новые рабочие места.
Лидерами по приросту объемов финансирования малых и средних предприятий с поддержкой Национальной гарантийной системы в региональном разрезе стали Свердловская и Нижегородская области. Прирост в этих российских субъектах составил 105% и 103%, до 44 и 45 миллиардов рублей соответственно. Также в топ по этому показателю вошли Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах прирост по сравнению с прошлым годом составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки в 2023 году был равен 30 миллиардам, 210 миллиардам и 74 миллиардам рублей соответственно).
Напомним, Национальная гарантийная система включает в себя Корпорацию МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. С их помощью малые и средние предприятия могут привлекать финансирование через гарантии и поручительства при отсутствии или недостаточности залога. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Реализацию проекта курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.