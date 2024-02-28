В 2023 году малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей под поручительства НГС

Лидерами по приросту объемов финансирования малых и средних предприятий с поддержкой Национальной гарантийной системы в региональном разрезе стали Свердловская и Нижегородская области. Прирост в этих российских субъектах составил 105% и 103%, до 44 и 45 миллиардов рублей соответственно. Также в топ по этому показателю вошли Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах прирост по сравнению с прошлым годом составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки в 2023 году был равен 30 миллиардам, 210 миллиардам и 74 миллиардам рублей соответственно).