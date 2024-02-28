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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Вадим Болотов

УМВД России по Омской области представили нового руководителя

28 февраля 2024, 06:55
Фото: сайт правительства Республики Алтай
Вадим Болотов

В Омске появился новый глава областного УМВД, полковник с Алтая

С 2020 года Вадим Болотов был заместителем главы алтайского МВД.

В Омске сегодня, 28 февраля, появился новый глава регионального УМВД. Это полковник Вадим Болотов, который до этого занимал пост заместителя министра внутренних дел Республики Алтай. Его уже представили личному составу УМВД.

Известно, что Болтов служит в органах внутренних дел с 1994 года, причем его карьера начиналась в том же регионе — Республике Алтай. Он окончил Академию управления МВД, пост замминистра занимает с 2020 года.

Отметим, что на сайте УМВД России по Омской области как руководитель по-прежнему указан Вячеслав Крючков, оставивший свой пост 15 февраля. С этого момента во главе управления стоял в качестве врио заместитель начальника Алексей Шелков, уроженец Астрахани.

Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
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#Омск#УМВД#Новости#Николай Эйхвальд#Вадим Болотов
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