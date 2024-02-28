УМВД России по Омской области представили нового руководителя

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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В Омске сегодня, 28 февраля, появился новый глава регионального УМВД. Это полковник Вадим Болотов, который до этого занимал пост заместителя министра внутренних дел Республики Алтай. Его уже представили личному составу УМВД.
Известно, что Болтов служит в органах внутренних дел с 1994 года, причем его карьера начиналась в том же регионе — Республике Алтай. Он окончил Академию управления МВД, пост замминистра занимает с 2020 года.
Отметим, что на сайте УМВД России по Омской области как руководитель по-прежнему указан Вячеслав Крючков, оставивший свой пост 15 февраля. С этого момента во главе управления стоял в качестве врио заместитель начальника Алексей Шелков, уроженец Астрахани.