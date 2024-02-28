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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Старинный пароход «Чичерин» будет поднят со дна Таганрогского залива

28 февраля 2024, 12:36
Старый пароход «Чичерин», выпущенный в 1899 году, будет поднят со дна Таганрогского залива. Это судно было использовано при съемках фильма «12 стульев» и назвалось теплоходом «Скрябин».

Местные власти будут заниматься подъемом парохода. Правительство Ростовской области получило указание разработать план по извлечению судна, пишет news.ru.

Поднятие парохода необходимо для того, чтобы он не препятствовал ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений порта. Поскольку имя владельца судна неизвестно, финансовая ответственность ляжет на местные власти.

В конце ноября в Керченском проливе сорвались с якорей теплоходы «Иртыш ривер» и «Сатурн-1» в акватории порта Кавказ. На первом судне находилось 15 человек. Также в этом проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», но им удалось встать на якорь.

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