Старинный пароход «Чичерин» будет поднят со дна Таганрогского залива

В конце ноября в Керченском проливе сорвались с якорей теплоходы «Иртыш ривер» и «Сатурн-1» в акватории порта Кавказ. На первом судне находилось 15 человек. Также в этом проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», но им удалось встать на якорь.