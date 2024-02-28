Старинный пароход «Чичерин» будет поднят со дна Таганрогского залива

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Местные власти будут заниматься подъемом парохода. Правительство Ростовской области получило указание разработать план по извлечению судна, пишет news.ru.
Поднятие парохода необходимо для того, чтобы он не препятствовал ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений порта. Поскольку имя владельца судна неизвестно, финансовая ответственность ляжет на местные власти.
В конце ноября в Керченском проливе сорвались с якорей теплоходы «Иртыш ривер» и «Сатурн-1» в акватории порта Кавказ. На первом судне находилось 15 человек. Также в этом проливе сорвались с места теплоходы «Волга-4007» и «Озкан-2», но им удалось встать на якорь.