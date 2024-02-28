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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни

Снимаем пуховики. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни

28 февраля 2024, 10:43
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни

По данным Обь-Иртышского УГМС, ближайшие дни в регионе станут неожиданно теплыми.

Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, последний день февраля и начало марта станут для Омской области неожиданно теплыми, температура воздуха поднимется до 0 градусов.

Так, завтра, 29 февраля, ночью ожидается -4…-9 градусов, при прояснении может стать холоднее — до -14. Днем температура повысится до -1…-6 градусов. На протяжении суток возможны небольшие осадки и гололед, ветер будет незначительным.

В первый день весны станет еще теплее. В темное время суток синоптики прогнозируют понижение температуры лишь до -3…-8, днем же воздух прогреется до 0…-5 градусов. Ночью в некоторых районах области возможен снег и гололед, а также облачность с прояснениями.

2 марта жители региона снова столкнутся с похолоданием. Днем температура воздуха составит -3…-8 градусов, а ночью -7…-12, при прояснении столбик термометра может опуститься до -17 градусов. Прогнозируется усиление ветра до 6-11 м/с и гололед, ночью возможен небольшой снег.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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