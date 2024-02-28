Снимаем пуховики. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, последний день февраля и начало марта станут для Омской области неожиданно теплыми, температура воздуха поднимется до 0 градусов.
Так, завтра, 29 февраля, ночью ожидается -4…-9 градусов, при прояснении может стать холоднее — до -14. Днем температура повысится до -1…-6 градусов. На протяжении суток возможны небольшие осадки и гололед, ветер будет незначительным.
В первый день весны станет еще теплее. В темное время суток синоптики прогнозируют понижение температуры лишь до -3…-8, днем же воздух прогреется до 0…-5 градусов. Ночью в некоторых районах области возможен снег и гололед, а также облачность с прояснениями.
2 марта жители региона снова столкнутся с похолоданием. Днем температура воздуха составит -3…-8 градусов, а ночью -7…-12, при прояснении столбик термометра может опуститься до -17 градусов. Прогнозируется усиление ветра до 6-11 м/с и гололед, ночью возможен небольшой снег.