Снимаем пуховики. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни

В первый день весны станет еще теплее. В темное время суток синоптики прогнозируют понижение температуры лишь до -3…-8, днем же воздух прогреется до 0…-5 градусов. Ночью в некоторых районах области возможен снег и гололед, а также облачность с прояснениями.