Шелест провел оперативное совещание по вопросу затопления подвала на Пригородной

Градоначальник отметил, что вероятной причиной проблем могут быть ошибки при проектировании девятиэтажки, поэтому мэрия намерена запросить документы у застройщика и проверить правильность его решений во время стройки и монтажа канализации. Также в подвале дома установят специальный датчик, который будет отправлять информацию о приостановке работы КНС на пульт диспетчера, что позволит быстро устранять неполадки.