Шелест провел оперативное совещание по вопросу затопления подвала на Пригородной

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сергей Шелест провел оперативное совещание сегодня, 28 февраля. В нем приняли участие зампрокурора Омска Александр Лазарчук, представители городского подразделения «Росводоканала» и заместители мэра. На совещании обсуждались возможные решения проблемы.
Чтобы предотвратить затопления и избавить жильцов дома на Пригородной от неудобств, ситуацию в здании будет контролировать водоканал. Кроме того, скоро должно закончиться оформление документов по передаче проблемной канализации «ОмскВодоканалу».
Градоначальник отметил, что вероятной причиной проблем могут быть ошибки при проектировании девятиэтажки, поэтому мэрия намерена запросить документы у застройщика и проверить правильность его решений во время стройки и монтажа канализации. Также в подвале дома установят специальный датчик, который будет отправлять информацию о приостановке работы КНС на пульт диспетчера, что позволит быстро устранять неполадки.
Напомним, что сегодня жители дома на Пригородной, 23/2 снова пожаловались на затопленный фекалиями подвал. По словам местных, жить в квартирах становится просто невыносимо, в помещения проникает вонь, а фундамент начинает трескаться.