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Published Сегодня, 02:50

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иллюстрация

«Рыбалкой доволен!»: рыбак из Омска выловил в водах Иртыша большого рака

28 февраля 2024, 02:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омский рыбак поймал ночью крупного рака прямо в черте города

Судя по фото, улов уже успели приготовить.

На прошедших выходных рыбак из Омска поймал рака в водах Иртыша. Об этом мужчина с радостью рассказал в соцсетях. Фото опубликовали в сообществе «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте».

«На затоне в черте города рыбачил на жерлицы, было три сработки, две реализованы — судак на 4.8 и щучка на 1кг. Щучку не сфотал, еще и рака на удочку ночью клюнул. Рыбалкой доволен!», — рассказал рыбак в соцсетях.

На фото можно заметить, что улов уже успели приготовить.

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Фото: Группа «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте»

Омичи в комментариях под постом предположили, что если в Иртыше водятся раки, то вода в нем не такая уж и грязная.

Напомним, что ранее в группе «Инцидент Омск» рыбак поделился фотографией крупного синего рака, которого он поймал на Иртыше. По его словам, такой окрас зависит от «определенного фермента, который вырабатывает организм».

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#Омск#Омская область#Рыбалка#Иртыш#Новости#Фото
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