«Рыбалкой доволен!»: рыбак из Омска выловил в водах Иртыша большого рака

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
На прошедших выходных рыбак из Омска поймал рака в водах Иртыша. Об этом мужчина с радостью рассказал в соцсетях. Фото опубликовали в сообществе «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте».
«На затоне в черте города рыбачил на жерлицы, было три сработки, две реализованы — судак на 4.8 и щучка на 1кг. Щучку не сфотал, еще и рака на удочку ночью клюнул. Рыбалкой доволен!», — рассказал рыбак в соцсетях.
На фото можно заметить, что улов уже успели приготовить.
Омичи в комментариях под постом предположили, что если в Иртыше водятся раки, то вода в нем не такая уж и грязная.
Напомним, что ранее в группе «Инцидент Омск» рыбак поделился фотографией крупного синего рака, которого он поймал на Иртыше. По его словам, такой окрас зависит от «определенного фермента, который вырабатывает организм».