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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

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Расплата. В Омской области у мужчины забрали миллион за незаконную вырубку леса

28 февраля 2024, 12:48
Фото: Город55
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В Омской области у мужчины забрали миллион за незаконную вырубку леса

Состоялось несколько судебных заседаний по этому делу.

В Называевском городском суде рассмотрели уголовное дело Пирмана В. А. Его признали виновным в незаконной вырубке. Было снесено очень много деревьев.

Он получил наказание в виде 1,9 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Также с Пирмана взыскали 1 млн рублей в пользу Главного управления лесного хозяйства Омской области. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.

В Омском областном суде в апелляционном порядке взыскали с Пирмана В.А. 1 млн рублей и внесли их в бюджет Называевского района Омской области.

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#Омск#Суд#Прокуратура Омской области#Вырубка деревьев#Вырубка леса#Штраф#Административный штраф#Незаконная вырубка#Алина Ясинская
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