Расплата. В Омской области у мужчины забрали миллион за незаконную вырубку леса

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Называевском городском суде рассмотрели уголовное дело Пирмана В. А. Его признали виновным в незаконной вырубке. Было снесено очень много деревьев.
Он получил наказание в виде 1,9 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Также с Пирмана взыскали 1 млн рублей в пользу Главного управления лесного хозяйства Омской области. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.
В Омском областном суде в апелляционном порядке взыскали с Пирмана В.А. 1 млн рублей и внесли их в бюджет Называевского района Омской области.