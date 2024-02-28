Расплата. В Омской области у мужчины забрали миллион за незаконную вырубку леса

Он получил наказание в виде 1,9 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Также с Пирмана взыскали 1 млн рублей в пользу Главного управления лесного хозяйства Омской области. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.