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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:11

Президент Казахстана получил подарок в виде фонаря железнодорожника

28 февраля 2024, 18:06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил в подарок фонарь, символизирующий железнодорожную отрасль страны. Этот подарок был вручен ему по случаю 120-летия железной дороги в республике.

В рамках этого события президент посетил ветеранов железнодорожной отрасли и поговорил с ними о развитии этой сферы, пишет RuNews24.Ru.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев выразил свое уважение к труду железнодорожников и подчеркнул, что общество также ценит их работу. Он призвал ветеранов делиться своим опытом и давать полезные рекомендации руководителям железнодорожной отрасли и соответствующим министерствам. Президент подчеркнул важность налаживания транспортной логистики и безопасного и эффективного перевоза товаров для государства.

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