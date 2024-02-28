Президент Казахстана получил подарок в виде фонаря железнодорожника

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев выразил свое уважение к труду железнодорожников и подчеркнул, что общество также ценит их работу. Он призвал ветеранов делиться своим опытом и давать полезные рекомендации руководителям железнодорожной отрасли и соответствующим министерствам. Президент подчеркнул важность налаживания транспортной логистики и безопасного и эффективного перевоза товаров для государства.