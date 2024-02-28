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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты

Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты

28 февраля 2024, 12:57
Фото: Анастасия Рузанова

В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты

Спят еще два полосатых, а также все медведи, но их пробуждения работники зоопарка ждут со дня на день.

Предвестники потепления проснулись в Омской области. Шесть постояльцев Большереченского зоопарка выглянули порадоваться почти весеннему солнцу. Речь идет о енотах.

Они, как и медведи, засыпают при наступлении холодов. Полосатики вышли сегодня из своих домов и ощутили шерсткой подходящее тепло. Но проснулись не все: два их сородича еще видят сны.

Фото: Анастасия Рузанова

Медведи Большереченского зоопарка пока не вышли из спячки, но вот-вот должны. Со дня на день косолапые проснутся и их встретят сотрудники зоопарка. Конечно, непредсказуемая погода может помешать им пробудиться, однако морозов синоптики не обещали в ближайшие дни.

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#Общество#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Новости#Большереченский зоопарк#Дикие животные#Спячка#Алина Ясинская
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