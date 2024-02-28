Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Предвестники потепления проснулись в Омской области. Шесть постояльцев Большереченского зоопарка выглянули порадоваться почти весеннему солнцу. Речь идет о енотах.
Они, как и медведи, засыпают при наступлении холодов. Полосатики вышли сегодня из своих домов и ощутили шерсткой подходящее тепло. Но проснулись не все: два их сородича еще видят сны.
Медведи Большереченского зоопарка пока не вышли из спячки, но вот-вот должны. Со дня на день косолапые проснутся и их встретят сотрудники зоопарка. Конечно, непредсказуемая погода может помешать им пробудиться, однако морозов синоптики не обещали в ближайшие дни.