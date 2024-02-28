Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты

Медведи Большереченского зоопарка пока не вышли из спячки, но вот-вот должны. Со дня на день косолапые проснутся и их встретят сотрудники зоопарка. Конечно, непредсказуемая погода может помешать им пробудиться, однако морозов синоптики не обещали в ближайшие дни.