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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

иллюстрация

Поймай меня, если сможешь? Омич два года притворялся юристом и брал за это деньги

28 февраля 2024, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

Омич два года притворялся юристом и забирал у доверчивых людей деньги

Мужчина уже имел дело с законом и не первый раз попадался на мошенничестве, так что судья учел этот момент.

В Тарском городском суде рассмотрели историю 40-летнего мужчины. Его признали виновным в мошенничестве. В течение двух лет он успел обмануть пять человек.

Как рассказали в региональной прокуратуре, аферист заявлял, что поможет разделить имущество разводящимся людям, приобрести автомобиль или жилье. Как только жертвы отдавали деньги, он делал вид, что якобы занимается их делами. Однако, конечно, этого не происходило.

Житель Тары прикидывался юристом с 2020 по 2022 годы. Из-за его обмана люди потеряли больше 400 тыс рублей. Кстати, он уже был судим за мошенничество. В суде это учли и назначили ему пять с половиной лет заключения. Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима. Также его обязали полностью возместить ущерб обманутым людям.

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#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Наказание#Новости#Услуги#Аферист#Юрист#Алина Ясинская
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