Поймай меня, если сможешь? Омич два года притворялся юристом и брал за это деньги

Житель Тары прикидывался юристом с 2020 по 2022 годы. Из-за его обмана люди потеряли больше 400 тыс рублей. Кстати, он уже был судим за мошенничество. В суде это учли и назначили ему пять с половиной лет заключения. Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима. Также его обязали полностью возместить ущерб обманутым людям.