Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Вчера, 27 февраля, состоялась пресс-конференция, посвященная Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции и мифам, которые окружают ВИЧ и СПИД.
Во время трансляции специалисты рассказали, что в Омской области с каждым годом продолжает снижаться заболеваемость ВИЧ-инфекцией. В прошлом году выявили 1045 случаев, а это на 4% меньше, чем в 2022 году. При этом в последнее время увеличивается количество ВИЧ-инфицированных от 40 лет и старше (20%).
На сегодняшний день в регионе зафиксировано свыше 15 тысяч ВИЧ-инфицированных омичей. Таким образом, Омск оказался на 8 месте среди СФО по зараженности ВИЧ. Антилидерами рейтинга стали Иркутск, Кемерово и Новосибирск.