Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ

Во время трансляции специалисты рассказали, что в Омской области с каждым годом продолжает снижаться заболеваемость ВИЧ-инфекцией. В прошлом году выявили 1045 случаев, а это на 4% меньше, чем в 2022 году. При этом в последнее время увеличивается количество ВИЧ-инфицированных от 40 лет и старше (20%).