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Омский ОЦВО начал закупку сразу 4 автомобилей

Омские ветеринары планируют закупить сразу 4 автомобиля, каждый с 5 дверями

28 февраля 2024, 07:06

Омский ОЦВО начал закупку сразу 4 автомобилей

Начальная цена контракта — 4,6 млн рублей.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. В описании заявки фигурирует «автомобиль легковой» в количестве «4 штук». Предназначены машины для областного центра ветеринарного обеспечения.

Авторы лота уточняют: у каждой машины должно быть 5 дверей, в коробке передач должно быть 5 ступеней. Это «оптимальное количество для возможности комфортно и динамично двигаться вперед и назад, для осуществления движения с разной скоростью». Длина автомобиля — 4,12 метра, ширина — 1,7.

Начальная цена контракта — 4,6 млн рублей, по 1,15 млн за каждый автомобиль. Сбор заявок начался 26 февраля и будет продолжаться до 5 марта.

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#Омск#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Автомобили
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