Омские ветеринары планируют закупить сразу 4 автомобиля, каждый с 5 дверями

Авторы лота уточняют: у каждой машины должно быть 5 дверей, в коробке передач должно быть 5 ступеней. Это «оптимальное количество для возможности комфортно и динамично двигаться вперед и назад, для осуществления движения с разной скоростью». Длина автомобиля — 4,12 метра, ширина — 1,7.