Омские ветеринары планируют закупить сразу 4 автомобиля, каждый с 5 дверями

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. В описании заявки фигурирует «автомобиль легковой» в количестве «4 штук». Предназначены машины для областного центра ветеринарного обеспечения.
Авторы лота уточняют: у каждой машины должно быть 5 дверей, в коробке передач должно быть 5 ступеней. Это «оптимальное количество для возможности комфортно и динамично двигаться вперед и назад, для осуществления движения с разной скоростью». Длина автомобиля — 4,12 метра, ширина — 1,7.
Начальная цена контракта — 4,6 млн рублей, по 1,15 млн за каждый автомобиль. Сбор заявок начался 26 февраля и будет продолжаться до 5 марта.