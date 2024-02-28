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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

иллюстрация

В деревне под Омском пожарные спасли из горящего сарая 23 курочки

28 февраля 2024, 07:24
Фото: Город55
иллюстрация
Площадь пожара составила 24 квадратным метра.

В селе Троицкое Омской области произошел пожар в двухэтажном сарае. На место происшествия были отправлены 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС.

Фото: МЧС России по Омской области

Оказалось, что в сарае живут 23 курицы. К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на втором этаже хозпостройки, а также повредил кровлю и перекрытия.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. К счастью, всех жителей сарая удалось спасти.

Напомним, что в начале февраля пожарные спасли от огня восемь кроликов. Хозяева дома вовремя заметили странный треск и мигающий свет. Оказалось, что из-за аварийной работы электрооборудования загорелась кровля дома. Прибывшие спасатели успели достать животных из клеток, однако одному из кроликов пламя все же подпалило шерсть.

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