В деревне под Омском пожарные спасли из горящего сарая 23 курочки

Напомним, что в начале февраля пожарные спасли от огня восемь кроликов. Хозяева дома вовремя заметили странный треск и мигающий свет. Оказалось, что из-за аварийной работы электрооборудования загорелась кровля дома. Прибывшие спасатели успели достать животных из клеток, однако одному из кроликов пламя все же подпалило шерсть.