В деревне под Омском пожарные спасли из горящего сарая 23 курочки

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В селе Троицкое Омской области произошел пожар в двухэтажном сарае. На место происшествия были отправлены 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС.
Оказалось, что в сарае живут 23 курицы. К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился на втором этаже хозпостройки, а также повредил кровлю и перекрытия.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. К счастью, всех жителей сарая удалось спасти.
Напомним, что в начале февраля пожарные спасли от огня восемь кроликов. Хозяева дома вовремя заметили странный треск и мигающий свет. Оказалось, что из-за аварийной работы электрооборудования загорелась кровля дома. Прибывшие спасатели успели достать животных из клеток, однако одному из кроликов пламя все же подпалило шерсть.