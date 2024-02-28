Омская прокуратура заказала уборку своих помещений предпринимателю из Удмуртии

Прокуратура Омской области заключила контракт на уборку своих помещений в текущем году. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что предусмотренные контрактом работы будут проводиться с октября по декабрь. Исполнителю предстоит поддерживать порядок в помещениях общей площадью 19 690 квадратных метров и на территории в 5 437 квадратов.