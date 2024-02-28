Омская прокуратура заказала уборку своих помещений предпринимателю из Удмуртии

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Прокуратура Омской области заключила контракт на уборку своих помещений в текущем году. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что предусмотренные контрактом работы будут проводиться с октября по декабрь. Исполнителю предстоит поддерживать порядок в помещениях общей площадью 19 690 квадратных метров и на территории в 5 437 квадратов.
Аукцион по соответствующему лоту был признан несостоявшимся, после чего прокуратура заключила контракт с единственным поставщиком — ИП Павлом Вольским. В общей сложности исполнитель получит 1,31 млн рублей.
Павел Вольский как ИП зарегистрирован в Сарапуле (Удмуртская республика). При этом у предпринимателя омский ИНН, начинающийся на 55. До 2022 года он владел 58% уставного капитала ООО «Грэйт Левел Кэпитал», прописанного в Омске на улице Куйбышева. Специализация этой компании — «деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации».