Нутрициолог Курова: Растительное молоко не может заменить коровье

Растительные напитки обогащаются витаминами и минералами, но усвоение этих веществ неизвестно. Они также содержат меньше белка и других питательных веществ и могут препятствовать усвоению цинка, магния и железа из других продуктов. Для детей особенно важно получать достаточное количество питательных веществ, которые обеспечиваются молочными продуктами животного происхождения.