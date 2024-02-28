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Published Сегодня, 12:53

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Updated Сегодня, 12:58

Нутрициолог Курова: Растительное молоко не может заменить коровье

28 февраля 2024, 12:53
Растительное молоко не является аналогом коровьего. Оно производится из орехов, семян и злаков и имеет отличный от молока состав. По словам терапевта, нутрициолога Анастасии Куровой, это важно учитывать при питании детей.

Растительное молоко можно добавлять в рацион взрослых и детей старше пяти лет, а также людей с подтвержденной аллергией на белки коровьего молока. Однако оно не является полноценной заменой коровьему молоку, пишут «Известия».

Растительные напитки обогащаются витаминами и минералами, но усвоение этих веществ неизвестно. Они также содержат меньше белка и других питательных веществ и могут препятствовать усвоению цинка, магния и железа из других продуктов. Для детей особенно важно получать достаточное количество питательных веществ, которые обеспечиваются молочными продуктами животного происхождения.

Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, детям до пяти лет не рекомендуется употребление растительных заменителей молока, кроме обогащенных соевых напитков. Полный отказ от коровьего молока и замена его на растительные напитки требует консультации диетолога и разработки грамотного рациона.

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