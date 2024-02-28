Нутрициолог Курова: Растительное молоко не может заменить коровье

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Растительное молоко можно добавлять в рацион взрослых и детей старше пяти лет, а также людей с подтвержденной аллергией на белки коровьего молока. Однако оно не является полноценной заменой коровьему молоку, пишут «Известия».
Растительные напитки обогащаются витаминами и минералами, но усвоение этих веществ неизвестно. Они также содержат меньше белка и других питательных веществ и могут препятствовать усвоению цинка, магния и железа из других продуктов. Для детей особенно важно получать достаточное количество питательных веществ, которые обеспечиваются молочными продуктами животного происхождения.
Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, детям до пяти лет не рекомендуется употребление растительных заменителей молока, кроме обогащенных соевых напитков. Полный отказ от коровьего молока и замена его на растительные напитки требует консультации диетолога и разработки грамотного рациона.