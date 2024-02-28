Начальник московского филиала Главного центра спецсвязи подвел итоги работы за 15 лет

В интервью представителям КП глава московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал, что в управлении для перевозки грузов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, а также авиация. У организации имеется автопарк из более 450 машин, среди которых есть бронированный транспорт, автомобили с терморежимом и другой спецтранспорт с дополнительным оснащением.