Начальник московского филиала Главного центра спецсвязи подвел итоги работы за 15 лет

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Руководитель Главного управления специальной связи по Москве и Московской области отметил, что организация продемонстрировала отличные финансовые результаты по выручке и в течение многих лет обеспечивала всему предприятию около 30% годового объема.
Во ФГУП ГЦСС входят 77 филиалов, но большая часть корреспонденции и грузов проходит через столичный регион. По словам Тамбовцева, управление является стратегическим транзитным транспортно-логистическим узлом, что объясняется особенностями организации транспортной системы РФ.
В интервью представителям КП глава московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал, что в управлении для перевозки грузов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, а также авиация. У организации имеется автопарк из более 450 машин, среди которых есть бронированный транспорт, автомобили с терморежимом и другой спецтранспорт с дополнительным оснащением.
Тамбовцев подчеркнул, что порядка 80% перевозок составляют госзаказы — отправления и грузы, содержащие сведения и предметы государственной важности, драгметаллы и драгоценные камни, дензнаки, опасные грузы, наркотические препараты, а также защищенную от подделок полиграфическую продукцию.
Остальная доля приходится на объекты культурного наследия, имеющие высокую оценочную стоимость, и экспресс-доставку, в том числе и для физлиц.
Управление постоянно осуществляет перевозки материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательных бюллетеней, а также доставляет пенсионные денежные средства в почтовые отделения.
Среди самых интересных грузов, перевезенных организацией, — части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны, кубок Гагарина, шапка Мономаха и уникальное ископаемое с Ямала — мамонтенок Люба.
«Если наше управление взяло на себя обязательство, то поставленная задача будет выполнена, несмотря ни на что», — заявил глава филиала.
По его словам, в число ключевых задач, стоящих перед управлением, входит постепенное освоение новых технологий, а также применение наработанных традиционных производственных процессов. К стратегическим задачам относится расширение спектра услуг и разработка индивидуальных комплексных подходов.
«У нас на предприятии введена система менеджмента, которая помогает обеспечить контроль и непрерывное повышение качества организации работ на каждом этапе», — подытожил руководитель управления.