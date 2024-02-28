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Начальник московского филиала Главного центра спецсвязи подвел итоги работы за 15 лет

Начальник московского филиала Главного центра спецсвязи подвел итоги работы за 15 лет

28 февраля 2024, 18:47
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
По словам Виктора Тамбовцева, начальника московского филиала ФГУП «Главный центр специальной связи», в течение 15 последних лет значительно расширился перечень предоставляемых управлением услуг. Также он рассказал журналистам о стратегии, запланированной на ближайшие годы.

Руководитель Главного управления специальной связи по Москве и Московской области отметил, что организация продемонстрировала отличные финансовые результаты по выручке и в течение многих лет обеспечивала всему предприятию около 30% годового объема.

Во ФГУП ГЦСС входят 77 филиалов, но большая часть корреспонденции и грузов проходит через столичный регион. По словам Тамбовцева, управление является стратегическим транзитным транспортно-логистическим узлом, что объясняется особенностями организации транспортной системы РФ.

В интервью представителям КП глава московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал, что в управлении для перевозки грузов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, а также авиация. У организации имеется автопарк из более 450 машин, среди которых есть бронированный транспорт, автомобили с терморежимом и другой спецтранспорт с дополнительным оснащением.

Тамбовцев подчеркнул, что порядка 80% перевозок составляют госзаказы — отправления и грузы, содержащие сведения и предметы государственной важности, драгметаллы и драгоценные камни, дензнаки, опасные грузы, наркотические препараты, а также защищенную от подделок полиграфическую продукцию.

Остальная доля приходится на объекты культурного наследия, имеющие высокую оценочную стоимость, и экспресс-доставку, в том числе и для физлиц.

Управление постоянно осуществляет перевозки материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательных бюллетеней, а также доставляет пенсионные денежные средства в почтовые отделения.

Среди самых интересных грузов, перевезенных организацией, — части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны, кубок Гагарина, шапка Мономаха и уникальное ископаемое с Ямала — мамонтенок Люба.

«Если наше управление взяло на себя обязательство, то поставленная задача будет выполнена, несмотря ни на что», — заявил глава филиала.

По его словам, в число ключевых задач, стоящих перед управлением, входит постепенное освоение новых технологий, а также применение наработанных традиционных производственных процессов. К стратегическим задачам относится расширение спектра услуг и разработка индивидуальных комплексных подходов.

«У нас на предприятии введена система менеджмента, которая помогает обеспечить контроль и непрерывное повышение качества организации работ на каждом этапе», — подытожил руководитель управления.

#Общество
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