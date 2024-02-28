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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Гибель на снегоходе в Таштагольском районе: подробности

28 февраля 2024, 12:27
В Кемеровской области проводится предварительное расследование по случаю гибели человека во время езды на снегоходе. Инцидент произошел 25 февраля днем.

По первоначальным данным, 69-летний мужчина вместе с другом отправились кататься на снегоходе по горе Зеленой в Таштагольском районе, но не справились с управлением. В результате аварии водитель получил травмы. Свидетели вызвали спасателей, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных повреждений. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые экспертизы, пишет sibdepo.ru.

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