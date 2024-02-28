Доездился. У омского сельчанина забрали автомобиль за любовь к пьяной езде

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Жителю Большеуковского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Его уличили дважды в пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). История приключилась в начале 2024 года январским вечером.
Как считает следствие, мужчина под градусом сел в свое авто Toyota Carina и поехал по деревне Решетино. В какой-то момент на одной из улиц он встретился с полицейскими, которые сразу же поняли, что водитель пьян. Медосвидетельствование показало, что у него в крови содержалось 0,714 мг/л алкоголя.
Сотрудники УМВД посмотрели по базе, что сельчанина уже привлекали к административной ответственности за тот же проступок. Водитель полностью признал вину, а суд постановил арестовать его иномарку.
Скоро дело мужчины рассмотрит Большеуковский районный суд.