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В Омской области у сельчанина забрали автомобиль за любовь к пьяной езде

Доездился. У омского сельчанина забрали автомобиль за любовь к пьяной езде

28 февраля 2024, 06:10
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области у сельчанина забрали автомобиль за любовь к пьяной езде

Мужчина одним арестом машины не отделается, в отношении его за повторное нарушение было возбуждено уголовное дело.

Жителю Большеуковского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Его уличили дважды в пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). История приключилась в начале 2024 года январским вечером.

Как считает следствие, мужчина под градусом сел в свое авто Toyota Carina и поехал по деревне Решетино. В какой-то момент на одной из улиц он встретился с полицейскими, которые сразу же поняли, что водитель пьян. Медосвидетельствование показало, что у него в крови содержалось 0,714 мг/л алкоголя.

Сотрудники УМВД посмотрели по базе, что сельчанина уже привлекали к административной ответственности за тот же проступок. Водитель полностью признал вину, а суд постановил арестовать его иномарку.

Скоро дело мужчины рассмотрит Большеуковский районный суд.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Пьяный мужчина#Новости#Пьяный водитель#Пьяная езда#Алина Ясинская#Обвинительное заключение
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