Доездился. У омского сельчанина забрали автомобиль за любовь к пьяной езде

Как считает следствие, мужчина под градусом сел в свое авто Toyota Carina и поехал по деревне Решетино. В какой-то момент на одной из улиц он встретился с полицейскими, которые сразу же поняли, что водитель пьян. Медосвидетельствование показало, что у него в крови содержалось 0,714 мг/л алкоголя.