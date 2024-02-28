АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало тепличный комбинат группы компаний «РОСТ»

Производственные здания, конструктивные элементы, инженерные сети и коммуникации, отделка и остекление помещений тепличного комплекса застрахованы от пожара, взрыва, стихийных бедствий, механических повреждений, противоправных действий третьих лиц, падения летательных аппаратов, их частей или груза и других рисков.