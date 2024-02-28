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АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало тепличный комбинат группы компаний «РОСТ»

АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало тепличный комбинат группы компаний «РОСТ»

28 февраля 2024, 08:15
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KFRDo
АО СК «РСХБ-Страхование» заключило договор имущественного страхования с ООО «Агрокомплекс „Мартыновский“.

Предприятие, расположенное в Курганской области, входит в группу компаний «РОСТ» — лидера российского рынка защищенного грунта.

Производственные здания, конструктивные элементы, инженерные сети и коммуникации, отделка и остекление помещений тепличного комплекса застрахованы от пожара, взрыва, стихийных бедствий, механических повреждений, противоправных действий третьих лиц, падения летательных аппаратов, их частей или груза и других рисков.

Страховая сумма по договору страхования составила 1,5 млрд рублей.

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