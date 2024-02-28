АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало тепличный комбинат группы компаний «РОСТ»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Предприятие, расположенное в Курганской области, входит в группу компаний «РОСТ» — лидера российского рынка защищенного грунта.
Производственные здания, конструктивные элементы, инженерные сети и коммуникации, отделка и остекление помещений тепличного комплекса застрахованы от пожара, взрыва, стихийных бедствий, механических повреждений, противоправных действий третьих лиц, падения летательных аппаратов, их частей или груза и других рисков.
Страховая сумма по договору страхования составила 1,5 млрд рублей.