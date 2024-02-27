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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:57

иллюстрация

Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом

27 февраля 2024, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области живодер почти до смерти заморил собаку голодом

Неравнодушные соседи забили тревогу и обратились к местным зоозащитникам.

Стало известно о факте жестокого обращения с животным. Жертвой стал четырехлетний пес в Омском районе. Подробности истории разместили в сообществе волонтерского движения «Мы тебя нашли».

Неравнодушная жительница района обратилась к зоозащитникам и рассказала, что дом по соседству был продан вместе с собакой. С ее слов, новый хозяин пообещал за ней ухаживать, однако жизнь питомца в корне поменялась за четыре месяца с новоиспеченным владельцем дома.

Чтобы собака ему не мешала, он решил посадить ее в вольер, заколотить его досками и подпереть дверью. Волонтеры были в ужасе от рассказанного и сразу же, несмотря на позднее время, ринулись на помощь животному.

Фото: Волонтерское движение «Мы тебя нашли»

Соседи заметили на днях, что от здорового крупного пса практически ничего не осталось — «одна кожа да кости». Собака даже перестала лаять, видимо, отчаявшись и смирившись со своей гибелью в холоде и голоде.

Нерадивый хозяин был совсем не против приезду волонтеров и без проблем отдал пса им в руки. Зоозащитники рассказали, что в глазах Арчи (так зовут собаку) читалась боль и непонимание, почему с ним так жестоко поступили.

Теперь собака в тепле и накормлена. Ее осмотрели врачи и провели необходимые обследования. Участники волонтерского движения просят неравнодушных помочь финансово, поскольку было потрачено достаточно много, а в вольерах есть еще собаки, которым требуется помощь.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Жестокое обращение с животными#Алина Ясинская
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