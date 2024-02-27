Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом

Неравнодушная жительница района обратилась к зоозащитникам и рассказала, что дом по соседству был продан вместе с собакой. С ее слов, новый хозяин пообещал за ней ухаживать, однако жизнь питомца в корне поменялась за четыре месяца с новоиспеченным владельцем дома.