Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Стало известно о факте жестокого обращения с животным. Жертвой стал четырехлетний пес в Омском районе. Подробности истории разместили в сообществе волонтерского движения «Мы тебя нашли».
Неравнодушная жительница района обратилась к зоозащитникам и рассказала, что дом по соседству был продан вместе с собакой. С ее слов, новый хозяин пообещал за ней ухаживать, однако жизнь питомца в корне поменялась за четыре месяца с новоиспеченным владельцем дома.
Чтобы собака ему не мешала, он решил посадить ее в вольер, заколотить его досками и подпереть дверью. Волонтеры были в ужасе от рассказанного и сразу же, несмотря на позднее время, ринулись на помощь животному.
Соседи заметили на днях, что от здорового крупного пса практически ничего не осталось — «одна кожа да кости». Собака даже перестала лаять, видимо, отчаявшись и смирившись со своей гибелью в холоде и голоде.
Нерадивый хозяин был совсем не против приезду волонтеров и без проблем отдал пса им в руки. Зоозащитники рассказали, что в глазах Арчи (так зовут собаку) читалась боль и непонимание, почему с ним так жестоко поступили.
Теперь собака в тепле и накормлена. Ее осмотрели врачи и провели необходимые обследования. Участники волонтерского движения просят неравнодушных помочь финансово, поскольку было потрачено достаточно много, а в вольерах есть еще собаки, которым требуется помощь.