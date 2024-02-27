«Выделяется из потока машин». В Омске за 890 тысяч продают раритетную «Волгу»

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
В Омске выставили на продажу 61-летнюю отреставрированную «Волгу» ГАЗ-22. Цена раритетного автомобиля — 890 тысяч рублей. Пробег машины составляет 27 тысяч км, объем двигателя — 2,4 литра.
«Редкий автомобиль, выделяется из потока машин», — говорится в объявлении.
ГАЗ-22 «Волга» — советский автомобиль среднего класса с грузопассажирским кузовом типа универсал. Машину серийно производили с 1962 по 1970 год. На основе ГАЗ-22 выпускали карету скорой помощи ГАЗ-22Б и фургон ГАЗ-22А.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 950 тысяч выставили на продажу 85-летний Opel Kapitan.