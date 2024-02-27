«Выделяется из потока машин». В Омске за 890 тысяч продают раритетную «Волгу»

ГАЗ-22 «Волга» — советский автомобиль среднего класса с грузопассажирским кузовом типа универсал. Машину серийно производили с 1962 по 1970 год. На основе ГАЗ-22 выпускали карету скорой помощи ГАЗ-22Б и фургон ГАЗ-22А.