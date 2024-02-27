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В Свердловской области планирует потратить 2,9 млрд на расселение аварийного жилья

27 февраля 2024, 05:38
В 2024 году в Свердловской области будет направлено 2,9 миллиарда рублей на решение проблемы аварийного жилья. Это связано с изменениями в программе переселения граждан из аварийных домов, которая действует с 2019 по 2025 год.

Средняя стоимость квадратного метра, используемая для расчета финансирования, составляет 107,6 тысячи рублей, пишет ИА «УралПолит.ru»

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о выделении 2,9 миллиарда рублей на расселение людей, проживающих в аварийных домах. Из этой суммы 1,6 миллиарда рублей будут выделены из Фонда развития территорий, 1,3 миллиарда рублей — из бюджета области, а около 30 миллионов рублей добавят муниципалитеты.

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