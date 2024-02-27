В Свердловской области планирует потратить 2,9 млрд на расселение аварийного жилья

В 2024 году в Свердловской области будет направлено 2,9 миллиарда рублей на решение проблемы аварийного жилья. Это связано с изменениями в программе переселения граждан из аварийных домов, которая действует с 2019 по 2025 год.