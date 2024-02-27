В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В штабе общественной поддержки были подведены итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В круглом столе участвовали представители министерств, ведомств, организаций, депутаты разных уровней и инициативные жители.
Особое внимание уделили «Формированию комфортной городской среды». Этот проект действует уже шестой год, и за этот период в Омске благоустроили 480 дворов и 430 общественных территорий.
Стоит отметить, что Владимир Путин продлил проект «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. Каждый год на него уходит полмиллиона рублей из федерального бюджета.
«В текущем году приступаем к объектам в Калачинске и Таре, срок реализации — 2024-25 годы», — рассказал Василий Плешивых.
В 2024 году в городе благоустроят еще 4 общественных пространства и 29 территорий в муниципальных районах. Также сейчас активно занимаются проектом «Жители МКД», направленным на поддержку жителей многоквартирных домов.
«За 2023 год у нас довольно хорошее кассовое исполнение плана — 98,3%. Ставим перед собой задачу, чтобы жители региона ощутили преображение общественных пространств и дворовых территорий», — уточнил зампредседателя омского Заксобрания Павел Коренной.