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В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область

В Штабе общественной поддержки рассказали, как преобразилась Омская область

27 февраля 2024, 08:12
Фото: Пресс-служба Штаба общественной поддержки
С 2018 года в Омске благоустроили 480 дворов и 430 общественных территорий.

В штабе общественной поддержки были подведены итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В круглом столе участвовали представители министерств, ведомств, организаций, депутаты разных уровней и инициативные жители.

Фото: Пресс-служба Штаба общественной поддержки

Особое внимание уделили «Формированию комфортной городской среды». Этот проект действует уже шестой год, и за этот период в Омске благоустроили 480 дворов и 430 общественных территорий.

Стоит отметить, что Владимир Путин продлил проект «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. Каждый год на него уходит полмиллиона рублей из федерального бюджета.

«В текущем году приступаем к объектам в Калачинске и Таре, срок реализации — 2024-25 годы», — рассказал Василий Плешивых.
Фото: Пресс-служба Штаба общественной поддержки

В 2024 году в городе благоустроят еще 4 общественных пространства и 29 территорий в муниципальных районах. Также сейчас активно занимаются проектом «Жители МКД», направленным на поддержку жителей многоквартирных домов.

«За 2023 год у нас довольно хорошее кассовое исполнение плана — 98,3%. Ставим перед собой задачу, чтобы жители региона ощутили преображение общественных пространств и дворовых территорий», — уточнил зампредседателя омского Заксобрания Павел Коренной.
Фото: Пресс-служба Штаба общественной поддержки
В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»
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