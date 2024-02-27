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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:22

иллюстрация

В Омске осудят наркокурьера, перевозившего наркотики по разным регионам России

27 февраля 2024, 05:17
Фото: Город55
иллюстрация
Уголовное дело передано в Кормиловский районный суд.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в отношении 22-летнего жителя города Среднеуральска Свердловской области завершено расследование. Его обвиняют в незаконном сбыте и перевозке наркотиков.

Выяснилось, что обвиняемый работал в интернет-магазине. В его обязанности входила доставка наркотиков между регионами и организация тайников.

Мужчину задержали в июле 2023 года во время спланированной операции на автотрассе в Кормиловском районе Омской области, когда он ехал из Удмуртии в Новосибирскую область для оборудования тайников.

В его машине нашли синтетический наркотик общей массой 10 809 граммов. Молодой человек прятал под дверной обшивкой своего Volkswagen Polo 10 свертков со светлым порошком. Вдобавок оперативники нашли тайник на территории Удмуртской Республики, в котором фигурант спрятал около 5 кг аналогичного порошка.

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