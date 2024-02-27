В Омск съедутся две тысячи юных программистов со всей Сибири

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024» пройдет в областном конгресс-холле со 2 по 3 марта. В нем примут участие порядка 2000 ребят из 600 команд, которые представят на соревнованиях Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области и Красноярский край.
В программе чемпионата — 18 очных соревновательных треков: AutoNet 10+, КегельРинг — мини, Региональный этап практического тура Олимпиады школьников «Робофест» по направлению «Робокарусель», Cuboro SoftSkills, Робофокс — «Простые механизмы» и Hello, Robot («РобоИсполнитель» и «РобоКвест»). В рамках блока прикладной робототехники пройдут соревнования роботов-манипуляторов. Также в рамках «ИнноТех Омск 2024» состоятся конкурсы по разработке мобильного приложения, по 3D-моделированию 3D-ручкой, по созданию креативных видеороликов и мультфильмов. Особо зрелищными станут соревнования среди юных операторов беспилотных летательных аппаратов и «ТехноКерлинг», в рамках которого соданные и запрограммированные командами роботы будут передвигать специальные шайбы по «ледовой» арене.
Чемпионат «ИнноТех Омск 2024» состоится в рамках круглогодичного ИТ-марафона, поддержанного губернатором Омской области Виталием Хоценко.
«Всего в течение года Минцифры Омской области вместе с вузами, ИТ-сообществами и бизнесом проведут 12 мероприятий, которые позволят развить навыки омских и не только омских школьников и студентов в кибербезопасности, ИИ, разработке ПО, робототехнике и управлении БПЛА. Марафон ИТ-чемпионатов проводится при поддержке Губернатора Виталия Павловича Хоценко», — отметил вице-губернатор, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
«ИнноТех Омск 2024» направлен на поддержку и пропаганду инженерно-технической сферы и робототехники среди молодежи, становление проектного и инженерного мышления, ранней профессиональной ориентации подрастающего поколения.