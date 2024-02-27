В Омск съедутся две тысячи юных программистов со всей Сибири

В программе чемпионата — 18 очных соревновательных треков: AutoNet 10+, КегельРинг — мини, Региональный этап практического тура Олимпиады школьников «Робофест» по направлению «Робокарусель», Cuboro SoftSkills, Робофокс — «Простые механизмы» и Hello, Robot («РобоИсполнитель» и «РобоКвест»). В рамках блока прикладной робототехники пройдут соревнования роботов-манипуляторов. Также в рамках «ИнноТех Омск 2024» состоятся конкурсы по разработке мобильного приложения, по 3D-моделированию 3D-ручкой, по созданию креативных видеороликов и мультфильмов. Особо зрелищными станут соревнования среди юных операторов беспилотных летательных аппаратов и «ТехноКерлинг», в рамках которого соданные и запрограммированные командами роботы будут передвигать специальные шайбы по «ледовой» арене.