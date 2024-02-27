В мэрии Омска объяснили, кто должен убирать снег с крыш домов и дворов

В правилах благоустройства указано, что управляющие компании и собственники предприятий следят за состоянием крыш многоэтажек и коммерческих объектов. Очень важно обеспечить безопасность пешеходов и водителей, так что при уборке необходимо огородить территорию лентой и поставить туда контролера, чтобы он смотрел за безопасностью прохожих.