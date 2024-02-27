В мэрии Омска объяснили, кто должен убирать снег с крыш домов и дворов

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Сотрудники департамента контроля продолжают рейды по проверке чистки территорий и крыш от снега. В администрации города рассказали, кто и как должен проводить данную работу. Нарушителям грозит штраф до 40 тыс рублей.
В правилах благоустройства указано, что управляющие компании и собственники предприятий следят за состоянием крыш многоэтажек и коммерческих объектов. Очень важно обеспечить безопасность пешеходов и водителей, так что при уборке необходимо огородить территорию лентой и поставить туда контролера, чтобы он смотрел за безопасностью прохожих.
Так, сегодня убирали снег и наледь с крыш домов и дворов по улице 21-я Амурская. Представители ООО «УК Жилищник-3» рассказали, что работы проводятся по графику, кровлю чистят несколько раз в сезон.
В течение суток после уборки сброшенный снег и наледь должны вывозить на снежные свалки. Для социальных организаций и собственников индивидуальных жилых домов предусмотрены талоны, которые позволяют бесплатно вывезти снег. Они рассчитаны на вывоз масс объемом 3 куб. м, 5 куб. м, 10 куб. м. Талоны находятся в администрациях округов.
Разумеется, некоторые пренебрегают этой работой, что приводит к подтоплениям. Кто-то не огораживает специальной лентой территории. Специалисты департамента выдают предписание. При бездействии в отношении нарушителей составляют протокол.
«Наказанием за несоблюдение данных обязанностей является предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс рублей, на должностных лиц — от 10 до 14 тыс рублей, на юридических лиц — от 20 до 40 тыс рублей», — сообщила советник управления контроля по советскому и центральному административным округам департамента контроля Анастасия Багаева.
Кстати, если хозсубъект находится первом этаже многоквартирного дома, то его представители обязаны ухаживать за прилегающей территорией.