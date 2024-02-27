Суд признал омский «Юнигаз» банкротом

Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Юнигаз». Как уже писал Город55, эта компания проходила процедуру наблюдения. В декабре ООО «Прогресс» выразило готовность заплатить все долги «Юнигаза», однако теперь выяснилось, что фирма все же признана банкротом.