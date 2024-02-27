Суд признал омский «Юнигаз» банкротом

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Юнигаз». Как уже писал Город55, эта компания проходила процедуру наблюдения. В декабре ООО «Прогресс» выразило готовность заплатить все долги «Юнигаза», однако теперь выяснилось, что фирма все же признана банкротом.
— Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, — говорится в официальном сообщении.
Руководителем фирмы теперь является конкурсный управляющий Кирилл Харитонов, сменивший директора Дмитрия Елизарова.
Напомним: «Юнигаз» принадлежит Александру Тихову, его директор — Александр Сафронов. Этой компании принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». Банкротство «Юнигаза» началось из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.