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Омский «Юнигаз» официально признан несостоятельным должником

Суд признал омский «Юнигаз» банкротом

27 февраля 2024, 11:14
Фото: 1MI

Омский «Юнигаз» официально признан несостоятельным должником

Суд открыл на компании конкурсное производство.

Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Юнигаз». Как уже писал Город55, эта компания проходила процедуру наблюдения. В декабре ООО «Прогресс» выразило готовность заплатить все долги «Юнигаза», однако теперь выяснилось, что фирма все же признана банкротом.

— Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, — говорится в официальном сообщении.

Руководителем фирмы теперь является конкурсный управляющий Кирилл Харитонов, сменивший директора Дмитрия Елизарова.

Напомним: «Юнигаз» принадлежит Александру Тихову, его директор — Александр Сафронов. Этой компании принадлежит сеть заправок, долгое время работавших под брендом «Лукойл». Банкротство «Юнигаза» началось из-за исков новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.

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#Бизнес#Николай Эйхвальд#Юнигаз
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