Стало известно, сколько омичек готовы досрочно выйти на работу из декретного отпуска

77% мам хотели бы иметь гибкий график, однако далеко не все компании предоставляют такую возможность. Лишь 27% респондентов уверены, что работодатель может согласиться на подобные условия. Кроме того, еще 64% опрошенных хотели бы трудиться на удаленной работе, но немногие рассчитывают найти действительно подходящий вариант.