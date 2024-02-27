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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

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Стало известно, сколько омичек готовы досрочно выйти на работу из декретного отпуска

27 февраля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, сколько омичек хотели бы выйти из декрета досрочно

Оказалось, что 77% опрошенных готовы выйти из декрета на гибкий рабочий график, однако лишь 27% уверены, что работодатель предоставит им такую возможность.

Опрос россиянок в декрете провел сервис по поиску работы hh.ru. Согласно данным аналитиков, 49% жительниц СФО готовы выйти на работу до окончания декрета, но с условием сохранения пособия по уходу за ребенком.

77% мам хотели бы иметь гибкий график, однако далеко не все компании предоставляют такую возможность. Лишь 27% респондентов уверены, что работодатель может согласиться на подобные условия. Кроме того, еще 64% опрошенных хотели бы трудиться на удаленной работе, но немногие рассчитывают найти действительно подходящий вариант.

Аналитики отмечают, что, чаще всего, женщины хотят выйти на работу до окончания декретного отпуска из-за нехватки средств, желания карьерного роста, а также сохранения рабочих связей. Многие же отказываются от раннего выхода из декрета для посвящения времени ребенку.

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