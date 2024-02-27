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Published Сегодня, 04:17

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иллюстрация

Со 2 раза. Самолет, летевший из Уфы в Омск, вынужденно вернулся назад из-за неполадок

27 февраля 2024, 04:17
Фото: Город55
иллюстрация

Самолет из Уфы снова не долетел до Омска с первого раза

Самолет прибыл в Омск с задержкой на 2,5 часа.

Самолет авиакомпании «КрасАвиа», летевший из Уфы в Омск, совершил вынужденную посадку в Уфе из-за неполадок. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В аэропорт прибыл представитель Уфимской транспортной прокуратуры, чтобы контролировать соблюдение прав пассажиров, пока они ожидают отправления.

Самолет приземлился успешно, и технические службы аэропорта его проверили. Внутри были 20 пассажиров и 6 членов экипажа. В итоге самолет все же вылетел в Омск, но с опозданием на 2,5 часа.

Напомним, что 25 января самолет авиакомпании «Азимут» подал сигнал бедствия, когда летел из Уфы в Омск.

Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
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