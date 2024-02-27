Россия и Бахрейн будут развивать культурное и гуманитарное сотрудничество

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Результатом встречи стало достижение ряда договоренностей, пишет 56orb.ru.
В числе прочего Фондом Росконгресс и компанией Albayan Media Group было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития конгрессно-выставочной сферы и продвижения совместных предпринимательских инициатив России и Бахрейна.
По словам Антона Кобякова, советника президента РФ, партнерские отношения между странами могут укрепляться исключительно при помощи реализации совместных проектов. При этом они должны базироваться на взаимоуважении к национальным традициям и принятии идеи о равноправии сторон — участниц диалога. Данный тезис подтверждается в ходе проведения международных мероприятий разной направленности — например, в сфере культуры и бизнеса. Подписание соглашения о сотрудничестве в области организации деловых событий и взаимного продвижения культурных и гуманитарных ценностей РФ и Бахрейна, несомненно, будет способствовать профессиональному обсуждению вопросов в приоритетных сферах взаимодействия двух государств.
В соответствии с положениями документа в текущем году правительственная делегация Королевства Бахрейн прибудет на Петербургский международный экономический форум, который состоится 5–8 июня. В сентябре 2024 года делегация Королевства посетит международный форум «Эко Алтай. Нить природы». Совместная работа будет выстроена в основном на обсуждении и продвижении общих проектов в туристической сфере. Кроме того, в ходе ПМЭФ планируется заострить внимание на теме продовольственной безопасности.
В рамках ответного визита бизнес-миссии из РФ в Манаму в декабре 2024 года российские делегаты запланировали посещение делового форума.
Для упрощения координации взаимодействия бизнес-структур двух государств на базе Фонда Росконгресс было запланировано открытие проектного офиса. Главной его задачей будет консалтинговое сопровождение совместных торгово-экономических проектов и работы бизнес-миссий на полях мероприятий фонда.
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер ПМЭФ-2024.