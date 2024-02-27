Россия и Бахрейн будут развивать культурное и гуманитарное сотрудничество

По словам Антона Кобякова, советника президента РФ, партнерские отношения между странами могут укрепляться исключительно при помощи реализации совместных проектов. При этом они должны базироваться на взаимоуважении к национальным традициям и принятии идеи о равноправии сторон — участниц диалога. Данный тезис подтверждается в ходе проведения международных мероприятий разной направленности — например, в сфере культуры и бизнеса. Подписание соглашения о сотрудничестве в области организации деловых событий и взаимного продвижения культурных и гуманитарных ценностей РФ и Бахрейна, несомненно, будет способствовать профессиональному обсуждению вопросов в приоритетных сферах взаимодействия двух государств.