Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Психолог перечислила страхи соискателя перед собеседованием

27 февраля 2024, 13:22
Преподаватель кафедры психологии одного из российских вузов Ксения Лазуткина выделила несколько распространенных страхов соискателей перед интервью с работодателем.

Первая причина неуверенности — недостаток знаний, рассказала эксперт в интервью RuNews24.Ru. Требования компаний разные, и невозможно знать все сразу. Однако часть знаний можно получить уже на работе, в корпоративной среде.

Второй страх — коллектив. Какой будет начальник? Сможет ли он сотрудничать с коллегами?

Третий страх — дополнительные обязанности. Но стоит уметь договариваться. Новые навыки могут расширить компетенцию и повысить востребованность на рынке труда.

Четвертый страх — зарплата. Как соискатель оценивает самого себя? Умеет ли он продемонстрировать свою ценность, знания и навыки руководству?

Работая над этими аспектами, можно стать более уверенным в себе и успешным при поиске работы. Уверенность — это всегда полезное качество, уверена эксперт.

Подпишитесь
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Сегодня, 10:30
«Выделяется из потока машин». В Омске за 890 тысяч продают раритетную «Волгу»
Сегодня, 05:51
В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске
Сегодня, 10:58
Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге
Сегодня, 07:29
Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом
Сегодня, 06:53
Бесконечное обновление. Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram
Сегодня, 10:09