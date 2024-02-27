Психолог перечислила страхи соискателя перед собеседованием

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Первая причина неуверенности — недостаток знаний, рассказала эксперт в интервью RuNews24.Ru. Требования компаний разные, и невозможно знать все сразу. Однако часть знаний можно получить уже на работе, в корпоративной среде.
Второй страх — коллектив. Какой будет начальник? Сможет ли он сотрудничать с коллегами?
Третий страх — дополнительные обязанности. Но стоит уметь договариваться. Новые навыки могут расширить компетенцию и повысить востребованность на рынке труда.
Четвертый страх — зарплата. Как соискатель оценивает самого себя? Умеет ли он продемонстрировать свою ценность, знания и навыки руководству?
Работая над этими аспектами, можно стать более уверенным в себе и успешным при поиске работы. Уверенность — это всегда полезное качество, уверена эксперт.