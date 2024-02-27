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От городских властей потребовали расторгнуть договор аренды с «Омсковдоканалом».

Прокуратура потребовала от ДГХ и депимущества разорвать договор с «Омскводоканалом»

27 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI

От городских властей потребовали расторгнуть договор аренды с «Омсковдоканалом».

Иск уже поступил в один из судов Омска.

В Центральный районный суд Омска поступил иск областной прокуратуры к акционерному обществу «Омскводоканал» и двум департаментам городской администрации — городского хозяйства и имущественных отношений. Истец требует от чиновников расторгнуть договоры «аренды муниципального имущества водопроводно-канализационного хозяйства». В качестве третьих лиц к делу привлечены администрация Омска и управление Федеральной антимонопольной службы.

Напомним: заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время визита в Омск в октябре 2023 года дал областной прокуратуре поручение проверить, правомерно ли использование «Омскводоканалом» муниципального имущества с учетом того, что соглашение о привлечении частных инвестиций на 4,3 млрд рублей не выполняется. Иск может быть связан с выполнением этого поручения.

Интересно, что «Омскводоканал» сегодня, 27 февраля, опубликовал на своем сайте отчет о выполнении инвестиционной программы.

— Она рассчитана на 2020–2024 годы, — рассказали в пресс-службе компании. — Общая сумма инвестиций составляет 2,5 млрд рублей. Фактически за четыре года освоено 1 млрд 960 млн рублей. В планах текущего года — 570 млн рублей инвестиций…

На предприятии уточняют, что стремятся к «ежегодному выполнению мероприятий», модернизируют старые коммуникации и прокладывают новые, а надзорным органам готовы предоставить «всю необходимую информацию и разъяснения».

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#Омск#Прокуратура#ОмскВодоканал#Новости#Николай Эйхвальд
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