Прокуратура потребовала от ДГХ и депимущества разорвать договор с «Омскводоканалом»

Напомним: заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время визита в Омск в октябре 2023 года дал областной прокуратуре поручение проверить, правомерно ли использование «Омскводоканалом» муниципального имущества с учетом того, что соглашение о привлечении частных инвестиций на 4,3 млрд рублей не выполняется. Иск может быть связан с выполнением этого поручения.