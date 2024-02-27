Пассажирка на костылях. Стали известны подробности возгорания иномарки в Омске

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Стали известны подробности инцидента в центре города, произошедшего вчера вечером, 26 февраля. Там, на улице Ленина, воспламенился автомобиль. На помощь к водителю и пассажирке пришли сотрудники Росгвардии.
Они патрулировали территорию и увидели горящую Toyota Fielder. Рядом с иномаркой были двое — мужчина и женщина на костылях.
Росгвардейцы сразу же остановили движение в том месте, где случилось происшествие. Пассажирка замерзла за то время, что была на улице. 47-летнюю женщину отвели в служебный автомобиль, чтобы она согрелась.
Напомним, когда спасатели приехали на место, то горел моторный отсек. Общая площадь пожара составила 2 кв м. На полную ликвидацию понадобилась около 30 минут. Женщина и водитель при этом не пострадали.