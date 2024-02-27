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В загоревшейся иномарке в центре Омска была женщина на костылях

Пассажирка на костылях. Стали известны подробности возгорания иномарки в Омске

27 февраля 2024, 10:01
Фото: пресс-служба Росгвардии Омской области

В загоревшейся иномарке в центре Омска была женщина на костылях

Правоохранительные органы помогли пассажирке добраться до их служебной машины и согреться.

Стали известны подробности инцидента в центре города, произошедшего вчера вечером, 26 февраля. Там, на улице Ленина, воспламенился автомобиль. На помощь к водителю и пассажирке пришли сотрудники Росгвардии.

Они патрулировали территорию и увидели горящую Toyota Fielder. Рядом с иномаркой были двое — мужчина и женщина на костылях.

Росгвардейцы сразу же остановили движение в том месте, где случилось происшествие. Пассажирка замерзла за то время, что была на улице. 47-летнюю женщину отвели в служебный автомобиль, чтобы она согрелась.

Напомним, когда спасатели приехали на место, то горел моторный отсек. Общая площадь пожара составила 2 кв м. На полную ликвидацию понадобилась около 30 минут. Женщина и водитель при этом не пострадали.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Росгвардия#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Алина Ясинская
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