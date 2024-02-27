Оплата заказа при получении может быть рискована

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Наталья Проданова, экономист и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, предупредила о рисках. По ее словам, угрозы при использовании данной опции почти такие же, как при использовании кредитной карты.
«Это очень соблазнительно для тех, кто хочет покупать больше, но не умеет контролировать свои финансы. Если мы говорим о наличных или обычной дебетовой карте, человек осознает, что он может потратить только определенную сумму, и не больше», — объяснила она корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Но если покупатель выбирает оплату при получении, он может просто недооценить свои возможности. Экономист подчеркнула, что даже разумные взрослые люди подвержены этому. Ведь наш мозг автоматически выбирает самый кратчайший путь к цели.
«Маркетологи хорошо знают это, соблазняя нас акциями, огромными скидками и другими уловками. Но желание получить мгновенное удовольствие от еще одной сумочки или платья может не соответствовать финансовым возможностям человека. И когда нужно отдавать за заказ почти все деньги, мы недовольны собой, так как есть и более важные расходы», — добавила эксперт.
Чтобы избежать подобных ситуаций, поможет тщательное планирование бюджета. Если сложно удержаться от спонтанных покупок, Проданова советует положить лишние деньги на депозит.