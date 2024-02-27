Оплата заказа при получении может быть рискована

«Маркетологи хорошо знают это, соблазняя нас акциями, огромными скидками и другими уловками. Но желание получить мгновенное удовольствие от еще одной сумочки или платья может не соответствовать финансовым возможностям человека. И когда нужно отдавать за заказ почти все деньги, мы недовольны собой, так как есть и более важные расходы», — добавила эксперт.