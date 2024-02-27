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Published Сегодня, 08:17

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В Омске на улице Пушкина прошло кронирование деревьев

Омское УДХБ провело обрезку деревьев в центре города

27 февраля 2024, 08:17
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

В Омске на улице Пушкина прошло кронирование деревьев

На этом участке ветер уже валил тополя.

Сегодня, 27 февраля, работники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства проводят плановые работы на одной из центральных улиц. Речь об улице Пушкина, на которой обрезают деревья.

— У нас и 2 года назад, и в прошлом году на этом участке падали деревья из-за сильного ветра, — объяснил Михаил Киреев, заместитель директора УДХБ по зеленому хозяйству. — Ждать больше нечего. Сухие аварийные деревья мы убрали совсем, остальные обрезали. Обрезка — мера не очень популярная, но деревья она сохраняет.

Кронирование на Пушкина проходило и в прошлом году, причем обрезанные тогда деревья уже обросли ветками. По словам Киреева, ни одно из этих деревьев не засохло, все могут расти еще 15-20 лет.

Фото: Николай Эйхвальд / Город55

В общей сложности в Омске обрезают за год около 5 тысяч деревьев, а еще примерно тысячу спиливают. Ориентировочно в 60% случаев это делается в ответ на обращения горожан, но в ряде ситуаций городским службам приходится работать на опережение. Если тополя начали падать из-за сильного ветра, их нужно обрезать — иначе могут пострадать люди. В случае, если дерево, растущее в створе дороги, упало на машину, администрации придется платить компенсацию, и таких ситуаций в УДХБ тоже должны избегать.

— Сейчас проводятся работы и в Кировском округе, на 2-й Солнечной, — рассказал Киреев. — Мы убираем поросль, дальше будут раскорчевка и посадка новых деревьев. Заканчиваем работу по обращениям граждан, потому что скоро мы обрезку прекратим до осени из-за вегетационного периода.

Обрезанные ветки работники УДХБ измельчают и используют в питомнике для мульчирования — поверхностного покрытия почвы ради борьбы с сорняками. Дрова используются в теплице УДХБ, которая отапливается с помощью пиролизного котла.

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#Омск#Новости#УДХБ#Николай Эйхвальд#Кронирование#Михаил Киреев
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