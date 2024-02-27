Омское УДХБ провело обрезку деревьев в центре города

В общей сложности в Омске обрезают за год около 5 тысяч деревьев, а еще примерно тысячу спиливают. Ориентировочно в 60% случаев это делается в ответ на обращения горожан, но в ряде ситуаций городским службам приходится работать на опережение. Если тополя начали падать из-за сильного ветра, их нужно обрезать — иначе могут пострадать люди. В случае, если дерево, растущее в створе дороги, упало на машину, администрации придется платить компенсацию, и таких ситуаций в УДХБ тоже должны избегать.