Нужно работать. Как в 2024 году россиянам получить выплату при рождении ребенка

«Детские» из года в год индексируются. Так, с 1 февраля 2024 года размер единовременного пособия составляет 24,6 тыс рублей (+7,5% или +1,7 тыс рублей). Выдаваемая сумма не зависит от занятости семьи. Кстати, районные коэффициенты могут начисляться не только на зарплату, но и на эту выплату в соответствующих регионах.