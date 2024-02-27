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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

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Нужно работать. Как в 2024 году россиянам получить выплату при рождении ребенка

27 февраля 2024, 12:37
Фото: Город55
иллюстрация

Как в 2024 году россиянам получить выплату при рождении ребенка

Официально трудоустроенным родителям выдают пособие автоматически, а вот неработающим гражданам нужно собирать пакет документов.

Многих интересует, как получить выплаты при рождении ребенка. Это мера социальной поддержки особенно актуальна в Год семьи. Единовременное пособие становится все проще получить, о чем пишет издание newia.ru.

Сколько выплата за одного ребенка

«Детские» из года в год индексируются. Так, с 1 февраля 2024 года размер единовременного пособия составляет 24,6 тыс рублей (+7,5% или +1,7 тыс рублей). Выдаваемая сумма не зависит от занятости семьи. Кстати, районные коэффициенты могут начисляться не только на зарплату, но и на эту выплату в соответствующих регионах.

Кому положена выплата на ребенка

Россияне, жители дальнего и ближнего зарубежья, трудоустроенные в РФ, могут получить «детские» при рождении ребенка. Государство дает деньги на каждого младенца. Кстати, при этом выплату выдают как маме, так и папе. Но для этого нужно официальное трудоустройство. При условиях развода средства получает тот, с кем остается ребенок.

Документы для получения выплаты при рождении ребенка

Автоматически пособие выплачивается трудоустроенным людям. Информация о появлении на свет малыша передается в Социальный фонд России, а другие необходимые документы сотрудники ведомства забирают с налоговой службы и других структурах.

Неработающим нужно предъявлять справку о рождении ребенка, выписку из трудовой, военного билета или данные о последнем месте работы, службы или учебы. Кроме того, требуется справка, что второй родитель не получал деньги. Возможно, потребуют дополнительные документы.

Куда обращаться при получении денег на ребенка

Безработным нужно прийти в Социальный фонд России. Работающим официально, как уже написано выше, выплаты начисляются автоматически.

Стоит сказать, что на оформление пособия нужно примерно до десяти рабочих дней. Отказать в выплате могут гражданам зарубежных государств, проживающим в РФ, которые не трудоустроены на территории страны. Деньги не дают тем семьям, в которых ребенок оказался мертворожденным.

Ранее Город55 публиковал новость о том, что в этом году россиянам сделают прибавку к пенсии. Индексация выплат пожилым гражданам будет 1 апреля. Пенсионеры будут получать на 7,5% больше. Государство готовы выделить на это 37,5 млрд рублей. Правда, не всех пожилых людей ждет надбавка. Читайте в материале ниже по ссылке подробности.

Стало известно, у кого из российских пенсионеров с 1 апреля вырастут выплаты
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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Социальный фонд#Социальные выплаты#Алина Ясинская#Пособие на детей#Выплаты семьям#Выплаты на ребенка
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