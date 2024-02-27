Не выше сосен. Тюменскому застройщику одобрили проект дома в омском ЖК «Пушкино»

Напомним, что о строительстве ЖК «Пушкино» в Омском районе впервые заговорили еще в конце 2021 года. В начале 2023-го появилось понимание, каким именно будет новый жилой комплекс. В пригороде появится 278 тысяч квадратных метров жилья, это будут дома стандарт- и комфорт-класса разной высотности (от 4 до 7 этажей). Также в рамках комплексного развития территории здесь должны появиться объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.