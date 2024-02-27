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Не выше сосен. Тюменскому застройщику одобрили проект дома в омском ЖК «Пушкино»

27 февраля 2024, 10:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Застройщику из Тюмени одобрили проект второго дома в новом омском ЖК «Пушкино»

Первый дом на 175 квартир в пригороде рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, разрешение на его строительство выдали еще в мае прошлого года.

Городу55 стало известно, что проект строительства второго многоквартирного дома (ГП-2.1) на территории ЖК «Пушкино» прошел экспертизу. Положительное заключение выдало московское ООО «Сертпромтест».

Застройщиком, как следует из заключения экспертизы, выступает омская компания «Стимул», учредителем которой с апреля прошлого года является тюменский «Строй-Актив». Технический заказчик — это «Партнер. Девелопмент» из Тюмени, который входит в группу АО «Партнер».

Разработку проектной документации застройщик доверил тюменской «Графике», которой владеют Виталий Матигоров и Татьяна Рудь.

Участки, где возводят ЖК «Пушкино»Участки, где возводят ЖК «Пушкино»
Участки, где возводят ЖК «Пушкино»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что о строительстве ЖК «Пушкино» в Омском районе впервые заговорили еще в конце 2021 года. В начале 2023-го появилось понимание, каким именно будет новый жилой комплекс. В пригороде появится 278 тысяч квадратных метров жилья, это будут дома стандарт- и комфорт-класса разной высотности (от 4 до 7 этажей). Также в рамках комплексного развития территории здесь должны появиться объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

Из образовательных объектов в ЖК планируют построить общеобразовательную школу на 1140 мест, два детсада на 250 и 260 мест, частную школу на 220 мест и общественный центр.

Разрешение на строительство первого дома в «Пушкино» застройщик уже получил в мае 2023-го. Дом на 175 квартир будет четырехэтажным. Цены на квартиры начинаются от 4,7 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2025 года.

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