Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о совершенствовании инфраструктуры города

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Копайгородский отметил, что новый генплан, над которым работали три года, охватывает перспективы развития города в течение двадцати лет. В процессе обсуждения данного документа приняли участие 430 тысяч местных жителей, а проект прошел согласование в пяти региональных и 17 федеральных ведомствах и министерствах. Такой всесторонний подход был использован впервые, информирует kp.ru.
Один из ключевых моментов проекта — это комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Планируется провести более 200 мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности, включая ремонт 178 километров городских дорог. Также стартует крупномасштабное строительство обхода Адлера в 2024 году.
Помимо этого, продолжается работа по газификации и догазификации нескольких десятков населенных пунктов в окрестностях Сочи.
Говоря о потоке туристов, мэр заявил о ежегодном росте количества посетителей сочинских пляжей. Поэтому развитие инфраструктуры становится важным аспектом. В связи с этим начат проект по реконструкции микрорайона Мамайка. Также инициативой Копайгородского стала обновление Приморской набережной, ставшей популярным местом для прогулок как туристов, так и местных жителей.
Согласно генеральному плану, в течение двадцати лет в Сочи планируется построить и реконструировать 624 социальных объекта (школы, детские сады, медицинские учреждения, культурные центры, спортивные сооружения). Для этого зарезервирована территория в 770 гектаров.
Как пояснил мэр, в настоящее время идет строительство шести школ, трех детских садов и двух спортивных комплексов за счет государственных средств и инвестиций. В ближайшие два года планируется увеличить количество мест в школах на 13 тысяч. Общий объем финансирования на ближайшие три года составит 43,5 миллиарда рублей, сообщил глава города.