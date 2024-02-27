Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о совершенствовании инфраструктуры города

Как пояснил мэр, в настоящее время идет строительство шести школ, трех детских садов и двух спортивных комплексов за счет государственных средств и инвестиций. В ближайшие два года планируется увеличить количество мест в школах на 13 тысяч. Общий объем финансирования на ближайшие три года составит 43,5 миллиарда рублей, сообщил глава города.