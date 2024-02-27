Искал что-то в снегу. Полицейские задержали омича с пакетом запрещенных веществ

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Полицейские дежурили в садовом товариществе «Химик» и заметили странного мужчину, который что-то искал в снегу и сильно волновался. Сотрудники УМВД предположили, что он может иметь при себе запрещенные предметы или вещества.
Правоохранители оказались правы. Мужчину привезли в отделение, во время досмотра у него удалось обнаружить 300 грамм галлюциногенных грибов, рассказали в пресс-службе МВД.
Сейчас по факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.