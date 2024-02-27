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Омские полицейские задержали мужчину с пакетом запрещенных веществ

Искал что-то в снегу. Полицейские задержали омича с пакетом запрещенных веществ

27 февраля 2024, 09:07
Фото: 1MI

Омские полицейские задержали мужчину с пакетом запрещенных веществ

Нарушителя заметили в садовом товариществе «Химик», сотрудников УМВД смутило, что он взволнованно искал что-то в сугробах.

Полицейские дежурили в садовом товариществе «Химик» и заметили странного мужчину, который что-то искал в снегу и сильно волновался. Сотрудники УМВД предположили, что он может иметь при себе запрещенные предметы или вещества.

Правоохранители оказались правы. Мужчину привезли в отделение, во время досмотра у него удалось обнаружить 300 грамм галлюциногенных грибов, рассказали в пресс-службе МВД.

Сейчас по факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается.

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#Омск#Омская область#Наркотики#Новости#Запрет#Галлюцинации#Анастасия Баянова#Запрещенные вещества
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