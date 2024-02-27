Глава РЭО Буцаев: Новый комплекс будет обрабатывать 75% ТКО Мордовии

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, расширение инфраструктуры обращения с ТКО — чрезвычайно важно для региона. Он отметил, что реализация проекта по строительству КПО в Лямбирском районе Мордовии осуществляется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства обеспечивает поддержку региональным инициативам. Данный объект получил субсидию в объеме 1,2 млрд рублей и будет достроен до конца этого года. Завод сможет принимать на обработку порядка 75% ТКО, образующихся в Мордовии, что даст региону возможность существенно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».