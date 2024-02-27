Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:12

Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Глава РЭО Буцаев: Новый комплекс будет обрабатывать 75% ТКО Мордовии

Глава РЭО Буцаев: Новый комплекс будет обрабатывать 75% ТКО Мордовии

27 февраля 2024, 18:12
Фото: reo.ru
До конца текущего года в Лямбирском районе Мордовии построят современный объект по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 180 тысяч тонн. Новый КПО способен обрабатывать около 75% отходов, ежегодно образующихся в регионе.

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, расширение инфраструктуры обращения с ТКО — чрезвычайно важно для региона. Он отметил, что реализация проекта по строительству КПО в Лямбирском районе Мордовии осуществляется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства обеспечивает поддержку региональным инициативам. Данный объект получил субсидию в объеме 1,2 млрд рублей и будет достроен до конца этого года. Завод сможет принимать на обработку порядка 75% ТКО, образующихся в Мордовии, что даст региону возможность существенно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».

Новое оборудование, которое будет установлено на заводе, позволит раскрывать пакеты в автоматическом режиме и отделять отходы органики от общих.

Совокупная стоимость проекта согласно положительному заключению госэкспертизы составляет 1,8 млрд рублей с НДС. В июне прошлого года республика получила субсидию на объект обработки из федерального бюджета в рамках Правил № 1222. Ее объем составил 1,2 млрд рублей.

Согласно заявлению замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, кроме данного объекта, на территории региона будут построены КПО в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Возведение трех заводов по обработке ТКО позволит Мордовии приблизиться к целевым показателям уже в этом году. Общая мощность всех КПО будет составлять 240 тысяч тонн в год.

Концессионером в рамках соглашения о возведении трех комплексов является ООО «Мордовский экологический оператор». Концессию подписали 21 ноября 2022 года, а к строительству комплекса в Лямбирском районе приступили летом 2023 года.

#Общество
Подпишитесь
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Сегодня, 10:30
«Выделяется из потока машин». В Омске за 890 тысяч продают раритетную «Волгу»
Сегодня, 05:51
В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске
Сегодня, 10:58
Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге
Сегодня, 07:29
Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом
Сегодня, 06:53
Бесконечное обновление. Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram
Сегодня, 10:09