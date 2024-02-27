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«Газпромнефть-СМ» повышает эффективность профподготовки молодых омских специалистов

«Газпромнефть-СМ» повышает эффективность профподготовки молодых омских специалистов

27 февраля 2024, 07:34
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Газпромнефть — смазочные материалы» выступила организатором профориентационного мероприятия для начинающих специалистов нефтеперерабатывающего сектора.

Руководители технологических комплексов Омского завода смазочных материалов рассказали студентам профильных учебных заведений региона о перспективных направлениях производства масел и реализации в профессии.

Учащиеся Омского промышленно-экономического колледжа и Омского государственного технического университета проходят стажировку в управлении развития технологий и контроля качества на производственной площадке, а также в службе главного механика. Цель практики — повышение компетенций и получение практических навыков работы, которые необходимы для дальнейшего трудоустройства.

Сотрудничество c учебными заведениями Омской области — часть масштабного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных кадров для отрасли и компании. Для формирования нового поколения специалистов широкого профиля создана комплексная образовательная система повышения профессиональных и личностных компетенций, которая включает в себя более тысячи обучающих курсов, выездные семинары и интерактивные сессии с применением современных цифровых технологий.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» знакомит будущих профессионалов отрасли с полным циклом производства моторных и индустриальных масел: от разработки рецептур и фасовки до паспортизации и логистики готовой продукции. Мы стремимся формировать уникальные профессиональные компетенции у студентов и предоставляем им возможность реализовывать свои идеи на наших площадках».

Александра Капелюховская, и. о. декана нефтехимического института Омского государственного технического университета:

«Нефтехимический институт ОмГТУ более 20 лет готовит специалистов для предприятий нефтехимического и нефтегазового комплексов Омска и всего Урало-Сибирского региона. Мы выстраиваем учебный процесс так, чтобы студенты получали необходимые реальному производственному сектору компетенции. Обретение теоретических знаний в сочетании с ценным практическим опытом в условиях современного промышленного предприятия — это уникальная возможность, которая есть у наших студентов благодаря многолетнему сотрудничеству университета с компанией „Газпромнефть — смазочные материалы“.
#Общество#Образование#Омск#Омская область#Нефть
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