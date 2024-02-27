«Газпромнефть-СМ» повышает эффективность профподготовки молодых омских специалистов

Сотрудничество c учебными заведениями Омской области — часть масштабного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных кадров для отрасли и компании. Для формирования нового поколения специалистов широкого профиля создана комплексная образовательная система повышения профессиональных и личностных компетенций, которая включает в себя более тысячи обучающих курсов, выездные семинары и интерактивные сессии с применением современных цифровых технологий.