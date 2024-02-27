«Газпромнефть-СМ» повышает эффективность профподготовки молодых омских специалистов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Руководители технологических комплексов Омского завода смазочных материалов рассказали студентам профильных учебных заведений региона о перспективных направлениях производства масел и реализации в профессии.
Учащиеся Омского промышленно-экономического колледжа и Омского государственного технического университета проходят стажировку в управлении развития технологий и контроля качества на производственной площадке, а также в службе главного механика. Цель практики — повышение компетенций и получение практических навыков работы, которые необходимы для дальнейшего трудоустройства.
Сотрудничество c учебными заведениями Омской области — часть масштабного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных кадров для отрасли и компании. Для формирования нового поколения специалистов широкого профиля создана комплексная образовательная система повышения профессиональных и личностных компетенций, которая включает в себя более тысячи обучающих курсов, выездные семинары и интерактивные сессии с применением современных цифровых технологий.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:
«Газпромнефть-СМ» знакомит будущих профессионалов отрасли с полным циклом производства моторных и индустриальных масел: от разработки рецептур и фасовки до паспортизации и логистики готовой продукции. Мы стремимся формировать уникальные профессиональные компетенции у студентов и предоставляем им возможность реализовывать свои идеи на наших площадках».
Александра Капелюховская, и. о. декана нефтехимического института Омского государственного технического университета:
«Нефтехимический институт ОмГТУ более 20 лет готовит специалистов для предприятий нефтехимического и нефтегазового комплексов Омска и всего Урало-Сибирского региона. Мы выстраиваем учебный процесс так, чтобы студенты получали необходимые реальному производственному сектору компетенции. Обретение теоретических знаний в сочетании с ценным практическим опытом в условиях современного промышленного предприятия — это уникальная возможность, которая есть у наших студентов благодаря многолетнему сотрудничеству университета с компанией „Газпромнефть — смазочные материалы“.