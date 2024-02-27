Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге

Фадина поспешила опровергнуть заморозку проекта, тем более на пятилетний срок. Так как деньги федеральные и заключено соглашение с конкретными сроками исполнения, тянуть пять лет, по ее словам, никто не разрешит, также как и не допустят возврат федеральных денег.