Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Накануне в телеграм-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной поинтересовались судьбой школы в микрорайоне «Серебряный берег», которую почти за 1,2 млрд рублей возводит московская компания «Капитал развитие».
«Сегодня разобрали все краны, что дальше? Жители местные поговаривают, что будет заморозка на 5 лет. Это верная информация?» — спросила омичка Ирина.
Фадина поспешила опровергнуть заморозку проекта, тем более на пятилетний срок. Так как деньги федеральные и заключено соглашение с конкретными сроками исполнения, тянуть пять лет, по ее словам, никто не разрешит, также как и не допустят возврат федеральных денег.
«Очевидно, долгостроя быть не может. Не слушайте пожалуйста всех, кто рассуждает не зная условий ситуации и бюджетных правил», — прокомментировала депутат.
От администрации Омска снова прозвучал ответ, который не меняется уже несколько месяцев, что в отношении подрядчика депстроем ведется претензионная работа и применяются штрафные санкции.
«В случае расторжения контракта, в первом квартале 2024 года планируется определить нового подрядчика. Данный вопрос стоит на особом контроле в администрации города Омска», — отметили в омской мэрии.
Депутата такой комментарий не устроил, поэтому Оксана Фадина решила сделать запрос, чтобы понимать четкую позицию департамента строительства — будут расторгать контракт или нет, какие сроки новых торгов и завершение строительства школы в Серебряном береге.
Добавим, что скоро на сайте Города55 выйдет большое интервью с компанией «Капитал развитие», в котором мы расскажем, как подрядчик объясняет возникшие проблемы на объекте, отставание от сроков и часто появляющиеся «угрозы» депстроя расторгнуть контракт на строительство школы на Красном пути.