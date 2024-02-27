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Стройплощадка школы в Серебряном берегу

Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге

27 февраля 2024, 07:29
Фото: Город55
Стройплощадка школы в Серебряном берегу
Депстрой несколько месяцев ограничивается одним и тем же ответом по ситуации с приостановившимся строительством школы на Красном пути.

Накануне в телеграм-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной поинтересовались судьбой школы в микрорайоне «Серебряный берег», которую почти за 1,2 млрд рублей возводит московская компания «Капитал развитие».

«Сегодня разобрали все краны, что дальше? Жители местные поговаривают, что будет заморозка на 5 лет. Это верная информация?» — спросила омичка Ирина.

Фадина поспешила опровергнуть заморозку проекта, тем более на пятилетний срок. Так как деньги федеральные и заключено соглашение с конкретными сроками исполнения, тянуть пять лет, по ее словам, никто не разрешит, также как и не допустят возврат федеральных денег.

«Очевидно, долгостроя быть не может. Не слушайте пожалуйста всех, кто рассуждает не зная условий ситуации и бюджетных правил», — прокомментировала депутат.

От администрации Омска снова прозвучал ответ, который не меняется уже несколько месяцев, что в отношении подрядчика депстроем ведется претензионная работа и применяются штрафные санкции.

«В случае расторжения контракта, в первом квартале 2024 года планируется определить нового подрядчика. Данный вопрос стоит на особом контроле в администрации города Омска», — отметили в омской мэрии.

Депутата такой комментарий не устроил, поэтому Оксана Фадина решила сделать запрос, чтобы понимать четкую позицию департамента строительства — будут расторгать контракт или нет, какие сроки новых торгов и завершение строительства школы в Серебряном береге.

Добавим, что скоро на сайте Города55 выйдет большое интервью с компанией «Капитал развитие», в котором мы расскажем, как подрядчик объясняет возникшие проблемы на объекте, отставание от сроков и часто появляющиеся «угрозы» депстроя расторгнуть контракт на строительство школы на Красном пути.

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#Общество#Омск#Школа#Строительство#Оксана Фадина#Подрядчик#Новости#Строительство школы#Юлия Истомина#Расторжение контракта#Капитал Развитие
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