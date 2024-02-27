Дым видел весь Амур. В Омске вспыхнул жилой двухэтажный дом

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Сегодня, 27 февраля, на территории Амурского поселка загорелся частный дом. Двухэтажка была полностью охвачена огнем. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 12:50.
Через шесть минут они уже были на месте. Жильцы дома уже успели выйти на улицу, но боялись, что огонь перейдет на стоящие рядом постройки и жилища. Пожарные не допустили этого, до соседей стихия не дошла.
К 13:41 пожар локализовали, а к 13:56 — ликвидировали открытое горение. Никто при возгорании не пострадал. Известно, что на тушение в Амур выезжали 33 человека. Они использовали восемь пожарных машин.
К слову, общая площадь, которую захватил огонь, составила 108 кв м. Дым от пылающего дома видел практически весь Амурский поселок.