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Published Сегодня, 11:59

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В омском Амуре вспыхнул жилой двухэтажный дом

Дым видел весь Амур. В Омске вспыхнул жилой двухэтажный дом

27 февраля 2024, 11:59
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В омском Амуре вспыхнул жилой двухэтажный дом

При пожаре никто не пострадал, но жилище полностью захватил огонь.

Сегодня, 27 февраля, на территории Амурского поселка загорелся частный дом. Двухэтажка была полностью охвачена огнем. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение в 12:50.

Через шесть минут они уже были на месте. Жильцы дома уже успели выйти на улицу, но боялись, что огонь перейдет на стоящие рядом постройки и жилища. Пожарные не допустили этого, до соседей стихия не дошла.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

К 13:41 пожар локализовали, а к 13:56 — ликвидировали открытое горение. Никто при возгорании не пострадал. Известно, что на тушение в Амур выезжали 33 человека. Они использовали восемь пожарных машин.

К слову, общая площадь, которую захватил огонь, составила 108 кв м. Дым от пылающего дома видел практически весь Амурский поселок.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Алина Ясинская
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