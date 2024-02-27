Будем мерзнуть. Омичам рассказали, что в первые дни марта в регион снова придет холод

Однако после потепления жителей региона ждут очередные заморозки. Температура начнет понижаться 5 марта, в вечернее время воздух прогреется лишь до -18 градусов. На следующий день станет еще холоднее. Ночью 6 марта синоптики обещают -22 градуса, в течение дня температура поднимется до -17 градусов.