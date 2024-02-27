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Будем мерзнуть. Омичам рассказали, что в первые дни марта в регион снова придет холод

27 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, какую погоду стоит ожидать от первых дней марта

Синоптики предупреждают, что в начале весны Омскою область настигнут 20-градусные морозы.

Согласно прогнозу синоптиков сервиса Ventusky, ближайшие дни в Омской области будут радовать теплой погодой. Днем 1 марта столбик термометра покажет -3 градуса днем и -6 ночью. До конца недели минимальная температура воздуха составит -10 градусов, а максимальная — 0.

Однако после потепления жителей региона ждут очередные заморозки. Температура начнет понижаться 5 марта, в вечернее время воздух прогреется лишь до -18 градусов. На следующий день станет еще холоднее. Ночью 6 марта синоптики обещают -22 градуса, в течение дня температура поднимется до -17 градусов.

Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
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