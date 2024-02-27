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Биолог: Фисташки полезны для работы практически всех систем и органов человека

27 февраля 2024, 13:30
Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, рассказал о пользе фисташек. Фисташки известны по всему миру благодаря своим полезным свойствам.

Они содержат множество полезных веществ, таких как белки, углеводы, клетчатка, витамины группы В, микроэлементы и другие. Эти орехи полезны для работы всех систем и органов человека. Они помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, очищают пищеварительную систему и укрепляют мышцы. Фисташки также повышают либидо и потенцию у обоих полов и увеличивают подвижность сперматозоидов, что способствует зачатию ребенка, пишут «Известия».

Фисташки рекомендуют взрослым как перекус для снижения чувства голода и повышения работоспособности. Они также полезны для школьников и старших дошкольников, так как благоприятно влияют на иммунитет и нервную систему. Однако беременным, кормящим женщинам и детям до пяти лет не рекомендуется употреблять фисташки из-за возможности аллергических реакций.

При выборе фисташек следует обращать внимание на их качество. Испорченные орехи могут содержать опасные вещества. Также стоит избегать просроченных фисташек, так как они могут быть вредными для здоровья. Чтобы сохранить полезные свойства фисташек, следует употреблять их свежими, а не солеными или жареными. Хранить фисташки нужно в холодильнике или морозильной камере в соответствии с рекомендациями.

Однако не стоит увлекаться фисташками, так как высокие дозы эфирных масел могут вызывать неприятные симптомы.

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