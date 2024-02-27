Биолог: Фисташки полезны для работы практически всех систем и органов человека

При выборе фисташек следует обращать внимание на их качество. Испорченные орехи могут содержать опасные вещества. Также стоит избегать просроченных фисташек, так как они могут быть вредными для здоровья. Чтобы сохранить полезные свойства фисташек, следует употреблять их свежими, а не солеными или жареными. Хранить фисташки нужно в холодильнике или морозильной камере в соответствии с рекомендациями.