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Адвокат просит освободить от ареста производителя «Мистера Сидра»

27 февраля 2024, 05:51
В понедельник, 26 февраля, в Самарском областном суде рассмотрели жалобу на содержание под стражей Анара Гусейнова, производителя алкогольного напитка «Мистер Сидр», от отравления которым по всей стране умерло множество людей.

Защитник Гусейнова, адвокат Вусал Шейдаев, выступил в суде с долгим выступлением, пишет volga.news.

Напомним, что в мае 2023 года было зафиксировано более 100 случаев отравления алкоголем «Мистер Сидр» в нескольких регионах России, включая Самарскую и Ульяновскую области. По данным Минздрава, в результате этих отравлений погибли более 40 человек. Следственный комитет РФ предположил, что опасный алкоголь был произведен предпринимателем из Самары — Анаром Гусейновым. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело. Впоследствии выяснилось, что в составе напитка «Мистер Сидр» содержался метиловый спирт. Поставщиком этого сырья для Гусейнова был Артем Айрапетян, который приобрел его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе со своим сообщником, сотрудником полиции Иваном Гребенкиным, похитили спирт со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», который под охраной находился у Гребенкина. В отношении троицы было возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

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