Адвокат просит освободить от ареста производителя «Мистера Сидра»

Напомним, что в мае 2023 года было зафиксировано более 100 случаев отравления алкоголем «Мистер Сидр» в нескольких регионах России, включая Самарскую и Ульяновскую области. По данным Минздрава, в результате этих отравлений погибли более 40 человек. Следственный комитет РФ предположил, что опасный алкоголь был произведен предпринимателем из Самары — Анаром Гусейновым. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело. Впоследствии выяснилось, что в составе напитка «Мистер Сидр» содержался метиловый спирт. Поставщиком этого сырья для Гусейнова был Артем Айрапетян, который приобрел его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе со своим сообщником, сотрудником полиции Иваном Гребенкиным, похитили спирт со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», который под охраной находился у Гребенкина. В отношении троицы было возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.