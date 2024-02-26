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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Врач Демьяновская перечислила признаки микроинсульта

26 февраля 2024, 13:49
Микроинсульт, как правило, представляет собой лакунарный инфаркт головного мозга или транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Как определить микроинсульт, который проходит как ТИА, и почему это опасно, рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

ТИА — это временное нарушение кровообращения в головном мозге, которое длится несколько минут, а симптомы полностью исчезают в течение суток. В то же время повреждение головного мозга не выявляется. Несмотря на то, что временная ситуация не вызывает необратимых повреждений клеток мозга, как это происходит при обычном инсульте, такие приступы стоит воспринимать серьезно, пишет ridus.ru.

«Кровь доставляет кислород в мозг через кровеносные сосуды. Если сгусток крови или атеросклеротическая бляшка заблокирует один из артериальных сосудов или произойдет спазм, то кровоснабжение определенного участка мозга нарушится. Иногда система противосвертывания успевает сработать, и сгусток разрушается, или спазм сосуда самостоятельно купируется (или с помощью лечения). В этом случае мозг не получает необратимых повреждений», — пояснила она.

В этих случаях говорят о транзиторной ишемической атаке, или, как ее называют, микроинсульте. Обычно активные симптомы такого микроинсульта длительностью около 30 минут полностью исчезают в течение суток. Также выделен малый инсульт, при котором функции мозга нарушены более суток, но менее трех недель.

«Транзиторная ишемическая атака может предвещать более серьезное состояние — полноценный инсульт, при котором кровоснабжение нарушается настолько, что клетки пораженных участков мозга погибают. Риск таких осложнений достаточно высок: около трети людей, переживших транзиторную ишемическую атаку, в будущем сталкиваются с инсультом, и в половине случаев это происходит в течение полугода», — пояснила Демьяновская.

Причиной транзиторной ишемической атаки, по ее словам, является сужение просвета артерий, которые снабжают головной мозг кровью. Это может происходить из-за тромбов или холестериновых бляшек на стенках сосудов. В результате кровоток затрудняется и временами почти прекращается.

Так называемый микроинсульт проявляется теми же симптомами, что и обычный инсульт. Однако разница в том, что при ТИА они проходят самостоятельно.

«Симптомы ТИА включают внезапную потерю контроля над мышцами одной стороны лица и тела — человек не может улыбнуться или моргнуть двумя глазами одновременно, поднять обе руки, чувствует слабость или онемение в одной из рук или ног, не может говорить ясно и разборчиво. У него может возникнуть тошнота, начаться рвота, станет трудно сохранять равновесие», — сказала она.

Симптомы ТИА могут быть похожи на признаки других заболеваний и состояний, таких как мигрень, эпилепсия, сахарный диабет, отравление.

«Это признак тревоги, по поводу которого обязательно нужно проконсультироваться с врачом, а лучше вызвать скорую медицинскую помощь. Сделать это следует как можно быстрее, потому что в ближайшее время может произойти полноценный инсульт. Обычно пациентов с признаками неврологического дефицита hospitaliziruyut, наблюдают, проводят сосудистую терапию, обследуют, назначают препараты, препятствующие свертыванию крови, в некоторых случаях направляют на операцию», — пояснила невролог.

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