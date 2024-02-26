Врач Демьяновская перечислила признаки микроинсульта

«Симптомы ТИА включают внезапную потерю контроля над мышцами одной стороны лица и тела — человек не может улыбнуться или моргнуть двумя глазами одновременно, поднять обе руки, чувствует слабость или онемение в одной из рук или ног, не может говорить ясно и разборчиво. У него может возникнуть тошнота, начаться рвота, станет трудно сохранять равновесие», — сказала она.